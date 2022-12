Geoff Keighley conferma che quest’anno l’evento dei The Game Awards 2022 avrà una durata significativamente inferiore a quella dello scorso anno

Lo stesso produttore e presentatore dei The Game Awards 2022 ha confermato la durata dell’evento, a cui sarà possibile assistere nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, dopo aver anticipato che sarebbe stato notevolmente più breve rispetto a quello visto negli anni passati. Non ha quindi mancato di aggiungere ulteriori dettagli a questa sua affermazione, che possiamo a leggere di seguito.

The Game Awards 2022, svelata la durata dell’evento

In una recente live streaming su Twitch lo stesso Keighley ha rilevato che nonostante il tutto sia ancora da definire, l’evento dei The Game Awards 2022 potrebbero avere una durata di circa due ore e mezza, quindi quasi un’ora in meno rispetto allo spettacolo a cui abbiamo assistito lo scorso anno. «Si, quest’anno lo show sarà decisamente più breve» ha tenuto a precisare lo showman. «In realtà non si saprà precisamente la durata finché non saranno finite le prove, ad ogni modo penso che durerà circa due ore e mezza. Se non ricordo male lo scorso anno la durata è stata di circa tre ore e quindici minuti. La durata di quest’anno potrebbe protrarsi un po’ da quanto ho indicato, a causa di lunghe chiacchierate e cose simili, tuttavia stiamo cercando di stringere un po’ i tempi», ha aggiunto Geoff Keighley.

Ma non è finita, Keighley ha infatti anticipato che lo spettacolo presenterà circa 30-40 nuove rivelazioni, di cui molte sono già state confermate come parte della scaletta, tra cui Tekken 8, Star Wars Jedi: Survivor, Baldur’s Gate 3, Among Us, Final Fantasy 16 e un nuovo titolo di 505 Games. Ci sono anche voci di corridoio che parlano di annunci riguardi il nuovo gioco di Kojima Productions, di Diablo 4, di un nuovo titolo di Crash Bandicoot, di un’espansione di Horizon Forbidden West, e altro ancora.

Proprio di Horizon Forbidden West è possibile leggere la nostra recensione, e sul sito di Instant Gaming è possibile acquistarlo anche con un forte sconto, nel caso foste interessati all'acquisto.