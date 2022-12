Calendario Nintendo Switch #19: micro-recensione Mario Party Superstars

Come incrinare i rapporti al cenone di Natale: nel Calendario dell’Avvento torna Mario Party Superstars per una seconda recensione

Abbiamo riflettuto a lungo se dedicare una posizione in classifica allo spinoff calcistico, ma visti i già tanti posti del baffone nel Calendario dell’Avvento di Nintendo Switch abbiamo optato per una micro-recensione di Mario Party Superstars. Sapete già come la pensiamo in merito, ma se volete un capitolo della saga festaiola sulla vostra console, saltate a piè pari Super Mario Party e la sua ossessione per i già fragili Joy-Con. Piuttosto, qui potete usare il Pro Controller per uno schema di controlli più tradizionale, una presa più ergonomica e, soprattutto, più peso se dovete tirarlo in faccia a quelli che dopo le prime partite non saranno più vostri amici.

La premessa della serie è sempre la stessa: tirare dadi sul tabellone di un gioco da tavolo, sperare che la Dea Bendata ce la mandi buona, e quando è possibile comprare le varie Stelle del tabellone con le monete guadagnate durante la partita. Al termine di ogni turno, poi, si compete in un minigioco casuale per contendersi le agognate dieci (o venti, a seconda dei casi) monete. Quel che non viene menzionato nella premessa di base è che basta arrivare a metà della prima partita per commettere nefandezze catalogabili unicamente come “le peggio carognate”. Insulti, delirio e risate: Mario Party è questo.

Ci si ostacola infatti non solo nei minigiochi, ma anche nei tabelloni stessi. I primi e i secondi, come in The Top 100 su Nintendo 3DS, vengono tutti dai precedenti capitoli della serie. Il risultato finale ha un retrogusto di “clip show”, ma l’inserimento di Superstars in classifica (complice la risibile concorrenza di Super) la dice lunga sul tipo di cernita svolta dalla Grande N. Il tutto, poi, viene anche arricchito dalla possibilità di affrontare i minigiochi da soli, arricchire il museo in-game spendendo il totale accumulato di stelle e monete e, giusto per finire sulla lista nera di qualcuno, giocare online. Strepitoso.

