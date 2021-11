Halo Infinite: progressione del Battle Pass tra le priorità di 343 Industries

Halo Infinite si trova ormai molto vicino alla sua data di rilascio ufficiale. Per ingannare l’attesa, lo studio che si occupa dello sviluppo del titolo, 343 Industries, ha voluto rendere accessibile la modalità multiplayer in una versione beta a coloro che desideravano già iniziare a giocare, consentendogli inoltre di avvantaggiarsi anche verso il resto dell’utenza. Tuttavia, sin dall’inizio nel provare questa modalità si è evidenziato un chiaro problema nel sistema di progressione di Halo Infinite, regolato attraverso un Battle Pass caratterizzato da un avanzamento molto lento.

Tra gli aspetti che danno più disagio all’utenza, vi è la necessità di grinding eccessivo e decisamente noioso, che viene accompagnato anche una forte monetizzazione per ottenere maggiore esperienza e aumentare così il livello del Battle Pass. Il responsabile del design di 343 Industries, Jerry Hook, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Twitter riguardo il problema della progressione di Halo Infinite, andando a confermare le sensazioni che provano i giocatori nell’affrontare le sfide all’interno del Battle Pass. Egli ha infatti scritto di star giocando Halo, e di aver percepito chiaramente le motivazioni dietro le lamentele che sono state sollevate nei giorni scorsi; pertanto, dice che questa sarà una delle priorità che saranno affrontate dal team nel corso della prossima settimana.

Yes I am still playing Halo and feeling everyone’s pain on progression. We are back at it next week and this will be top of my list with the team.

