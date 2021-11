Miglior esperienza da gaming con AGON Q27G2S/EU di AOC

Uno dei migliori leader produttori mondiali di monitor da gaming e accessori, AOC, presenta il suo ultimo prodotto, l’AGON Q27G2S/EU, un monitor da gaming altamente performante e perfetto per gli appassionati di videogame su PC

Il nuovo Q27G2S/EU di AOC è uno schermo da 68,6 cm è munito di un pannello IPS a 10 bit per un’ampia copertura della gamma dei colori, una risoluzione QHD per rendere le immagini perfettamente nitide e una frequenza di aggiornamento da 165HZ, appositamente per i giocatori competitivi che potranno entrare nella lobby alla massima velocità.

Un monitor al passo coi tempi

Agon by AOC offre ai giocatori di oggi un’offerta imperdibile: un monitor gaming che si combina perfettamente con le specifiche hardware di un PC di ultima generazione.

La risoluzione QHD (2560X1440 pixel) è ciò che serve a chi vorrebbe passare ad un’esperienza da gaming full HD ma che al contempo vuole raggiungere anche alti livelli di frame rate. Se vi riconoscete tra questi, il display da 27″ è ciò che state cercando.

E’ la dimensione perfetta per questa qualità di esperienza, fornisce immagini dettagliate al massimo e una densità di pixel di 109 ppi, che non richiede alcun ridimensionamento.

Per streamers e youtubers di tutto rispetto

Questo monitor ha tutte le qualità per essere assolutamente consigliato a chiunque desideri iniziare la propria carriera da Youtuber o da streamer di Twitch. Infatti, l’AOC Gaming Q27G22S/EU è fornito di un pannello IPS che offre vasti angoli di angolazione.

Questo monitor può produrre ben 1,07 miliardi di colori, senza problemi di transizioni e color banding, con una profondità di colore a 10 bit. Il pannello assicura anche un’alta nitidità e una vasta copertura di gamma.

Perfetto per i content creator che si dedicano all’editing delle loro clip video, ma anche per chi vuole semplicemente godersi qualsiasi contenuto sullo schermo, visualizzandolo proprio come lo aveva concepito il creatore. La risoluzione QHD offre maggior nitidezza rispetto al Full HD e aggiunge dettagli altrimenti invisibili, come un nemico in lontananza che si sta avvicinando, molto più facilmente.

Il Refresh Rate di 165 Hz del Q27G2S/EU rende più semplice l’esperienza da gaming competitiva e con la funzione MBR (Motion Blur Reduction), il monitor eliminerà ogni problema di ghosting.

Il Q27G2S/EU supporta l’Adaptive-Sync ed è combatibile con NVIDIA G-SYNC, così che il framerate della GPU possa combaciare con l’aggiornamento del monitor. Il basso input lag rende il feedback visivo dei comandi premuti quasi istantaneo agli occhi del giocatore. E’ inoltre dotato di supporto ergonomico che offre regolazioni di altezza, larghezza e rotazione. E’ perfetto anche per configurazioni multi-monitor, migliorato dalla opzione di montaggio VESA.

2 ingressi HDMI e 1 ingresso Displayport permettono di collegare un secondo monitor, che sia un altro PC, un laptop o perfino una console. Il menu OSD può essere raggiunto tramite i tasti sotto il pannello o il software G-Menu. Tra le caratteristiche di gioco, troviamo il Dial Point (crosshair overlay), AOC Game Colour (per regolare la saturazione) e un contatore di frame rate.

Infine abbiamo la tecnologia Flicker-free, che utilizza DC per regolare la luminosità, e una modalità Low Blue per rendere le sessioni di gioco notturne meno stancanti per gli occhi.

L’AOC Gaming Q27G2S/EU sarà disponibile per tutti i giocatori da novembre 2021 al modesto prezzo di 349 euro. Continuate a seguirci tutte le novità dal mondo hardware.