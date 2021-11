Halo Infinite: il multiplayer aggiungerà contenuti ed armi a ogni stagione

Il divertimento è più infinito qui che in Sonic CD: il multiplayer di Halo Infinite segue Fortnite con i suoi contenuti a rilascio graduale

Dopo le frustrazioni iniziali dovute a progresso e monetizzazione, il multiplayer di Halo Infinite è stato ricevuto molto positivamente dai fan e lo sarà ancora di più con la pubblicazione graduale di nuovi contenuti ad ogni nuova stagione. L’assenza di armi tanto amate come quelle classiche, ad onor del vero, ha causato non poche alzate di sopracciglio. In un recente video per Game Informer, il team di sviluppo 343 Industries ha voluto rispondere ad una domanda: abbiamo già visto tutto? Non secondo il direttore creativo Joseph Staten, il cui responso è stato rapido e cristallino.

A mille ce n’è, di contenuti nel multiplayer di Halo Infinite

La replica di Joseph Staten sui contenuti del multiplayer di Halo Infinite non potrebbe essere più rassicurante: “No, non li avete visti tutti”. Stando a Staten, la presenza di nuove armi più in là nel tempo è “una scommessa abbastanza sicura”. Potrebbero anche esserci armi segrete prese da diversi capitoli precedenti della saga, ma è a questo punto che il direttore creativo ha preferito giocare a carte coperte. La logica dietro al suo no-comment è inattaccabile: “Se io vi dicessi tutto adesso, non si tratterebbe più di segreti, giusto?” E anche se a denti stretti, non possiamo far altro che dargli ragione.

I nuovi contenuti saranno aggiunti, come ormai è stato reso una tradizione da Fortnite e simili, man mano che le stagioni del gioco si susseguono. Nel caso di Halo Infinite, la seconda è prevista per il prossimo maggio, con tanto di co-op per la campagna in arrivo lo stesso mese. Altre feature, nonché le varie modalità del caso, arriveranno solo la prossima estate. Tuttavia avremo più dettagli in merito solo con l’arrivo dell’anno nuovo, nel mese di gennaio. La campagna principale è invece prevista, lo ricordiamo, per l’8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X ed S, e PC. Gli iscritti al Game Pass avranno accesso al gioco al day one.

