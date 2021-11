Halo Infinite: leak dell’evento multiplayer di febbraio

Due mesi di anticipo non sono pochi, ma il leak emerso dal datamine su Halo Infinite ha già rivelato l’evento multiplayer di febbraio

Le ricompense per l’evento multiplayer di febbraio per Halo Infinite sono, a quanto pare, protagoniste di un leak. Le ricompense includono una posa Spartan della Claw Patrol (“pattuglia artiglio”), una copertura per l’armatura Scorpion Punch (“pugno dello scorpione”), un casco Zeta Mark V, un’aggiunta al casco UA/Mauros e, tra le altre cose, dei gettoni per fare dell’esperienza facile. Ci si aspetta che la lista sia incompleta, visti i trenta livelli dell’evento attualmente in corso. Non è chiaro come verranno sbloccati questi elementi, né a quale playlist saranno associati. Il datamine allude al mese di febbraio, ma le cose potrebbero cambiare.

Il leak del multiplayer di Halo Infinite

A proposito del leak, è stato dichiarato che la campagna di Halo Infinite non sbloccherà armature per la porzione multiplayer. Sebbene ci sia un totale di 34 oggetti da sbloccare, nessuno di essi è un’armatura che cambia in modo incisivo l’aspetto del giocatore (o così sembra). Invece si tratta perlopiù di coperture, ovvero skin che alterano le texture dell’armatura, ma mai la forma. Potete trovare nel tweet qui sotto i contenuti leakati al centro di questo sostanzioso (sebbene probabilmente incompleto) datamine.

Halo Infinite Ritual Leak | Tactical Ops

Test your aim in a high stakes battle

February 8th, 2022 – February 21st, 2022 The only currently known info is the rewards, capstones and special playlist is currently unknown. Rewards: pic.twitter.com/hp7lEDZjtE —  Santa Ricky (@_FireMonkey) November 27, 2021

343 Industries ha già dichiarato di voler cambiare la struttura del pass battaglia in seguito all’iniziale feedback dei giocatori. La componente multiplayer free-to-play è uscita il 15 novembre in concomitanza del ventennale di Xbox, anziché l’8 dicembre come era stato inizialmente annunciato. La campagna single player di Halo Infinite, come ormai saprete, resta comunque ancorata per quella data. Il che significa che non dovrete attendere troppo: si tratta, del resto, di mercoledì prossimo.

