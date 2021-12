Halo Infinite: svelato il numero di missioni nella campagna

Nelle ultime ore è stato svelato il numero di missioni della campagna di Halo Infinite, insieme ad alcuni importanti dettagli sugli Obiettivi e la durata del gioco

Ci troviamo finalmente nel mese di dicembre: nel corso delle ultime settimane è stato possibile testare in lungo e largo la modalità multiplayer di Halo Infinite, e nel frattempo molti giocatori stanno attendendo con impazienza di potersi avventurare nella storia del gioco. Poiché il titolo uscirà sotto la sua forma più completa tra una settimana, è chiaro che le copie fisiche del gioco siano state già da tempo spedite ai vari rivenditori intorno al globo.

Questo fattore ha permesso così ad alcune persone di accedere alla storia di Halo Infinite con diversi giorni d’anticipo, alzando di molto il rischio di poter incorrere in degli spoiler. Inoltre, gli obiettivi del gioco sembrano essere stati leakati poche ore fa sul sito TrueAchievements, ed è proprio grazie ad essi che sono stati scoperti alcuni dettagli sulle missioni della campagna di Halo Infinite.

Il numero di missioni nella campagna di Halo Infinite

Gli obiettivi leakati potrebbero dar luogo ad alcuni spoiler soprattutto sugli eventi della storia, oltre che sull’identità dei boss che si dovranno affrontare, dunque sarà meglio fare attenzione ad eventuali guastafeste sul web che potrebbero rovinarvi la sorpresa. Tra ciò che già sappiamo, vi è la presenza di quattro livelli di difficoltà che si spazieranno tra il Facile, il Normale, l’Eroico e il Leggendario, fino ad arrivare al Mitico. Inoltre, in precedenza 343 Industries aveva affermato che la longevità del titolo si sarebbe trovata tra le 20 e le 30 ore, e la sua natura semi-open world risulterà determinante.

Per quanto riguarda la storia di Halo Infinite, nelle informazioni rivelate si scopre che ci sarà una campagna costituita da 14 missioni, cifra alla pari con quella di Halo 2 ma inferiore a quella di Halo 5: Guardians o Halo 3: ODST. In realtà, il numero si riferisce solo alle missioni principali del gioco, e quindi si avranno comunque una serie di quest secondarie che aggiungeranno ulteriore contenuto al nuovo capitolo della saga, insieme anche ad attività opzionali e vari collezionabili raccoglibili all’interno della mappa. Halo Infinite uscirà ufficialmente l’8 dicembre 2021, su tutte le piattaforme Microsoft, incluse Xbox One e PC.

