Halo Infinite: rilasciato il video trailer della campagna

Lo studio 343 Industries e il publisher Microsoft hanno rilasciato un nuovo trailer di lancio della modalità Campagna di Halo Infinite

Sin dal 15 novembre i giocatori hanno avuto modo di sperimentare piuttosto approfonditamente la modalità multiplayer di Halo Infinite, poiché 343 Industries ha permesso di accedervi anticipatamente attraverso una beta su tutte le piattaforme Microsoft. Anche per questo motivo, gli utenti hanno già espresso un gran numero di rimostranze relative alla progressione del Battle Pass, e anche se lo studio di sviluppo sembra determinato a porvi rimedio, ciò dovrà comunque necessitare del tempo. In aggiunta, pochi mesi fa è stato anche annunciato il rinvio della Forgia e della co-op, rimandate ad alcuni mesi dopo l’inizio del 2022.

Insomma, mentre il gioco è stato decisamente ben accolto sotto l’aspetto della parte multigiocatore (tralasciando le problematiche tipiche dei titoli FPS di questi ultimi tempi) gli utenti si trovano comunque piuttosto insoddisfatti nel campo della varietà nelle modalità di gioco. Fortunatamente, i giocatori potranno comunque contare sulla campagna di Halo Infinite, mostrata nuovamente con uno spettacolare trailer di lancio.

Il trailer di lancio della campagna di Halo Infinite

Qualche giorno fa gli sviluppatori di 343 Industries avevano dichiarato una differenza importante che si troverà nella campagna di Halo Infinite, rispetto ai titoli precedenti della saga. Era stato ammesso infatti che, per andare ad ampliare l’accesso al titolo ad un pubblico più vasto, la modalità in questione era stata strutturata su una difficoltà Normale, e non su quella Eroica che si utilizzava tradizionalmente. Tuttavia, ciò non significa che verrà persa l’esperienza vivibile solo in un titolo come Halo: questo nuovo trailer, che anticipa la campagna del gioco, è una dimostrazione di come Halo Infinite sia in tutto e per tutto un capitolo appartenente all’iconica serie di Microsoft.

Il video racchiude due minuti di pura epicità, che consentono anche di dare un primo sguardo alle nuove avventure che si pareranno davanti a noi, senza ricevere troppe anticipazioni sulla direzione che andrà a prendere la storia ma generando comunque un livello di hype enorme, anche grazie alla meravigliosa colonna sonora che va ad accompagnare le scene. Nel testo del video si può leggere come Master Chief andrà ad affrontare il nemico più spietato di sempre; i giocatori potranno indossare la corazza di uno tra i più grandi eroi dell’umanità, liberi di esplorare gli scenari di Zeta Halo in quella che sarà una colossale avventura spartana mai vista prima d’ora.

Halo Infinite uscirà completo di campagna il 8 dicembre 2021, su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.