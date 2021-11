Migliori videogiochi in uscita: Dicembre 2021 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Dicembre 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Novembre è ormai passato ed entriamo ufficialmente nella stagione natalizia! Tra i migliori videogiochi in uscita a Dicembre tante occasioni per trovare il regalo perfetto per voi o i vostri cari.

Tra i nuovi arrivi segnaliamo Five Nights at Freddy’s: Security Breach, l’ottavo capitolo della serie Five Nights at Freddy’s. Nei panni del giovane Gregory dovrete sopravvivere fino alle 6 di mattina… ma sarete in grado di evitare un gruppo di animatronic assetati di sangue? Una nuova uscita promettente è Chorus: Nara, una pilota dalle doti straordinarie e un passato difficile, dovrà sfidare il Circolo, un culto violento in procinto di dominare l’universo conosciuto. Unitevi a Nara e alla sua nave Forsaken in una missione di salvataggio intergalattica. Tra i videogiochi in uscita a Dicembre anche Thymesia, un nuovo titolo soul-like dalle atmosfere oscure e inquietanti. In un mondo piagato da malattia e morte, segui le peripezie di Corvus, il misterioso protagonista, e scopri la verità sul suo passato. In arrivo anche Syberia: The World Before, il quarto capitolo della saga di Kate Walker: fughe rocambolesche, moti rivoluzionari, e una misteriosa somiglianza tra Kate e una pianista vissuta 70 anni fa… cosa lega questi elementi? Scopritelo in questa affascinante avventura.

Per i più piccini segnaliamo Disney Magical World 2: Enchanted Edition, la versione aggiornata appositamente per la Switch dell’omonimo titolo rilasciato per Nintendo 3DS. Chi non sogna di poter vivere magiche avventure con i beniamini dei film Disney? In questo coloratissimo titolo è possibile! Per chi ama le sfide è perfetto Big Brain Academy: Brain vs. Brain con centinaia di puzzle, minigiochi ed enigmi a base di forme, numeri e colori su Nintendo Switch per divertirsi – e mantenere agile il cervello – in compagnia o in solitaria. Per chi ama i misteri e i thriller psicologici consigliamo Alfred Hitchcock – Vertigo, ispirato all’omonimo film. Il titolo segue la storia di Ed Miller, uno scrittore la cui vita è stata sconvolta da un incidente d’auto. Seppur sia rimasto misteriosamente illeso, Miller ricorda che sua moglie e sua figlia, entrambe scomparse, fossero in macchina con lui. Traumatizzato, Miller inizia a soffrire di intense vertigini e inizia una terapia per capire cosa è successo…

Per la serie “graditi ritorni” ricordiamo che Among Us è in arrivo su PS4, PS5, XBO e XSX! Le operazioni di sabotaggio spaziale continuano! Infine, per i nostalgici del cartone trasmesso su Rai 2 segnaliamo Monster Rancher 1 & 2 DX per Nintendo Switch.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Dicembre 2021, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Dicembre 2021 | Elenco

Solar Ash – 2 dicembre – PS4, PS5, PC

Century: Age of Ashes – 2 dicembre – PC

ANVIL: Vault Breakers – 2 dicembre – PC

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 3 dicembre – Switch

Chorus – 3 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Stadia, PC

Danganronpa Decadence – 3 dicembre – Switch

Disney Magical World 2: Enchanted Edition – 3 dicembre – Switch

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 3 dicembre – Switch

Final Fantasy XIV: Endwalker – 7 dicembre – PS4, PS5, PC, Mac

SpellForce 3 Reforced – 7 dicembre – PC

Rune Factory 4 Special – 7 dicembre – PS4, PC

Thymesia – 7 dicembre – PC

Heavenly Bodies – 7 dicembre – PS5, PC

Thunder Tier One – 7 dicembre – PC

White Shadows – 7 dicembre – XSX

Halo Infinite – 8 dicembre – XBO, XSX, PC

Demon Gaze Extra – 9 dicembre – PS4, Switch

Breakwaters – 9 dicembre – PC

Monster Rancher 1 & 2 DX – 9 dicembre – PC, Switch, iOS

Syberia: The World Before – 10 dicembre – PC

Among Us – 14 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue – 14 dicembre – PC

Aeterna Noctis – 15 dicembre – PS5, PC

Five Nights at Freddy’s: Security Breach – 16 dicembre – PS4, PS5, PC

The Gunk – 16 dicembre – XBO, XSX, PC

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – 16 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Alfred Hitchcock – Vertigo – 16 dicembre – PC

Dynasty Warriors 9: Empires – 23 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Life Is Strange: True Colors – TBA Switch

Outer Wilds – TBA Switch