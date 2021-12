Dead Cells: annunciato un nuovo DLC in arrivo nel 2022

Nella prima parte del 2022 arriverà su Dead Cells quello che potrebbe essere il nuovo e ultimo DLC a pagamento del titolo

Dead Cells è un roguelike in stile metroidvania, caratterizzato da un’accattivante grafica in 2D ed un gameplay action a scorrimento, sviluppato in modo del tutto indipendente. Pur sembrando un gioco alquanto di nicchia, esso ha comunque avuto modo di ottenere un elevato successo, arrivando a vendere più di sei milioni di copie, anche grazie al suo sbarco sui dispositivi mobile. All’inizio dell’anno prossimo, arriverà quello che per adesso sembra essere un nuovo e conclusivo DLC di Dead Cells, di cui è stato rivelato già il titolo e le novità che apporterà.

Il nuovo DLC di Dead Cells

L’opera di Motion Twin, Dead Cells, continua dopo tre anni dal suo rilascio a ricevere ancora un costante supporto da parte degli sviluppatori. Solo la settimana scorsa era stato rilasciato il nuovo aggiornamento “Everyone is Here”, andando ad aggiungere al titolo diverse armi e skin, che volevano imitare i protagonisti appartenenti a vari giochi, come Hollow Knight, Guacamelee, Hyper Light Drifter e altri ancora. Per ottenere i vari costumi, gli utenti dovevano completare le sfide elencate all’interno di un libro, e scoprire delle stanze segrete per trovare le armi.

Dopo aver iniziato la serie di DLC nel 2020 con The Bad Seed, arriviamo a terminare la trilogia nel 2021 con il nuovo DLC di Dead Cells che si chiamerà “The Queen and the Sea”. Attraverso esso verranno inseriti nel gioco due nuovi biomi, che saranno chiamati rispettivamente The Infested Shipwreck (Il relitto Infestato) e The Lightouse (Il Faro). Insieme ad essi arriveranno anche diverse nuove armi, ulteriori nemici e un nuovo fantastico boss. Quest’ultimo, una volta sconfitto, permetterà anche di accedere ad un finale ancora inedito.

Il team di sviluppo potrebbe anche star anticipando, in modo velato, quello che sarà il punto di chiusura del viaggio del protagonista, Il Prigioniero: forse egli riuscirà finalmente a trovare una via di fuga dall’isola mutaforme. Il DLC di Dead Cells sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dall’inizio del 2022, al costo irrisorio di 4,99$, e tutti i soldi che saranno ottenuti andranno a finanziare i prossimi DLC e i progetti che lo studio ha in serbo per i giocatori.

