Guilty Gear Strive: il prossimo personaggio DLC è uno dei preferiti dai fan della saga

A gennaio vedremo l’aggiunta di un importante personaggio DLC in Guilty Gear Strive; quest’ultimo da sempre è tra i preferiti dei fan

È passata solo una settimana circa da quando il personaggio DLC di Happy Chaos è stato reso disponibile per i possessori del Season Pass 1 di Guilty Gear Strive. Tuttavia, Arc System Works ha già rivelato il prossimo character che sarà aggiunto al proprio apprezzato picchiaduro: si tratta di Baiken, uno dei grandi favoriti dei fan. Il samurai errante arriverà ad arricchire il roster del titolo alla fine di gennaio 2022; qui in basso vi lasciamo il trailer di presentazione (per visionarlo vi basta effettuare un clic sul player).

Guilty Gear Strive: Baiken è pronto a fare assaggiare ai suoi nemici la propria lama (e molte altre armi ancora), ecco tutte le sue abilità nel trailer di lancio

Introdotto nel primo Guilty Gear (ma non come personaggio giocabile), Baiken, il prossimo personaggio DLC di Guilty Gear Strive brandisce una katana che può apparentemente tagliare qualsiasi cosa. Nonostante la perdita del braccio destro e dell’occhio sinistro, il samurai è ancora in grado di utilizzare un vero arsenale di armi come cannone, mazza, artiglio, uncino e molto altro, oltre ai tatami che lanciano in aria gli avversari. Resta da vedere come riuscirà a inserirsi negli equilibri di gioco in Guilty Gear Strive, ma finora lo stesso sembra promettere decisamente bene. Baiken è il quarto personaggio del Season Pass 1 e un altro character dovrebbe aggiungersi al roster nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive è disponibile per PS4, PS5 e PC. Nella nostra recensione al gioco in questione abbiamo evidenziato, tra le altre cose, la pregevole fattura delle animazioni e dell’estetica complessiva scelta da Arc System per questo titolo (in linea con il proprio abituale stile di produzione e con l’altro grande titolo rilasciato negli ultimi anni, ossia Dragon Ball FighterZ); per tutti gli altri dettagli al riguardo fate clic qui. Il titolo di cui vi abbiamo parlato in questa news è stato in grado di piazzare ben 500000 copie al lancio stabilendo un nuovo record per la saga in questione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questa produzione targata Arc System Works. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.