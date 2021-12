My Hero Academia rivela il traditore della 1-A

L’ultimo numero di My Hero Academia, dopo anni di teorie dei fan (in parte azzeccate), rivela finalmente la spia dei villain all’interno della classe 1-A: l’utilizzatore di laser Yuuga Aoyama

Il timore che ci fosse una spia all’interno dell’Accademia UA era già stato espresso dai professori da tempo. Negli ultimi due capitoli di My Hero Academia, finalmente l’All for One rivela la sua pedina nascosta all’interno della 1-A. Si tratta di Yuuga Aoyama, con il nome da eroe Shining Hero: Can’t Stop Twinkling.

Nel capitolo 336, come sempre reperibile su MangaPlus, ci vengono mostrati i genitori di Aoyama. Essi hanno raggiunto il figlio a scuola, in un angolo morto dei sistemi di sicurezza. Scopriamo così che ad avere fatto un patto con l’All for One sono stati loro, e non Aoyama.

L’eroe scintillante, infatti, è nato senza quirk, proprio come Midoriya. Mentre quest’ultimo ha ricevuto il One for All, gli Aoyama hanno chiesto aiuto al suo nemico mortale. In questo modo, Yuuga avrebbe potuto vivere una vita “normale”.

Ma, come è facile immaginare, da allora gli Aoyama sono stati ricattati dal villain. Il giovane Yuuga è stato costretto a passare informazioni vitali fin dall’inizio della scuola.

Ora, Midoriya ha scoperto la verità, e, essendo gli Aoyama delle vittime involontarie dell’All for One, deve decidere cosa fare.

Il doppio colpo di scena che strizza l’occhio ai fan di My Hero Academia

il sensei Horikoshi sembra aver riconosciuto le teorie dei fan che giravano negli ultimi anni sull’identità del traditore.

Infatti, nel capitolo 335, conclude l’ultima tavola con un’immagine di Hagakure, da molti ritenuta la spia. Le teorie si focalizzavano sul fatto che Hagakure avesse superato l’esame di ammissione pur non avendo esibito particolari abilità. Inoltre, il suo quirk si addice a un personaggio dedito allo spionaggio.

Invece, a quanto pare Hagakure era solo una testimone del tradimento di Aoyama, ed è lei che va a riferirlo a Midoriya. Ancora una volta, Deku si ritroverà davanti a nemici che agiscono contro la loro volonta, come fu per Lady Nagant.

C’è da dire che anche Aoyama era stato indicato da molti come un possibile traditore degli eroi, quindi, questa volta, i fan ci hanno preso. Ma sarà davvero finita? C’è un solo traditore nella UA, o l’esposizione di Aoyama è tutto un elaborato schema dell’All for One? Lo scopriremo presto, mentre l’opera si avvicina sempre più al suo finale.