STALKER 2: svelato il peso del gioco?

In molti stanno aspettando con trepidazione l’uscita di un gioco così importante come STALKER 2: Heart of Chernobyl, seguito del celebre sparatutto del 2007, e pare che sull’Xbox Store sia stato svelato il peso del gioco per le console di casa Microsoft

Continuano ad arrivare aggiornamenti sullo sviluppo di STALKER 2: Heart of Chernobyl, la cui data d’uscita è, per ora, prevista per il 28 aprile 2022. Dopo essersi mostrato all’E3 2021, abbiamo visto il requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco, senza nessun altro aggiornamento per la versione console finora. Ebbene, ecco a voi un nuovo aggiornamento: pare sia stato svelato il peso della versione Xbox di STALKER 2, e stiamo parlando di tanti GB di spazio. Vediamo di seguito quanto spazio libero necessiterà.

STALKER 2: Heart of Chernobyl, peso per Xbox Series X|S

La novità è stata notata da The Gamer, che ha riportato che sull’Xbox Store è stata aggiornata la pagina di STALKER 2, con il peso approssimativo del gioco. Ricordiamo che per ora il gioco verrà rilasciato per PC e Xbox Series X|S, e che quindi il peso riportato sullo store si riferisce soltanto alle console di nuova generazione, e non alla old gen di Xbox One (per le altre versioni dovremo aspettare nuovi aggiornamenti).

Il peso indicato è, per la precisione, di “approssimativamente 180 GB” per le console Xbox Series X|S. Se è vero (è sempre possibile che la dimensione del download venga ottimizzata e ridotta in prossimità del lancio), ciò significa che Stalker 2 occuperà metà dello spazio disponibile presente di default su Xbox Series S. Questo peso è maggiore rispetto a quello per PC (150 GB), anche se non vi si discosta molto.

