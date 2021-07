Guilty Gear Strive: vendite per più di 500000 copie e DLC in arrivo

Guilty Gear Strive ha stabilito un ottimo risultato di vendite, ad annunciarlo è stata Arc System Works che ha anche parlato del DLC

Guilty Gear Strive ha piazzato un ottimo risultato di vendite, ossia più di 500000 copie e il primo DLC del gioco arriverà a breve. L’annuncio è arrivato su Twitter dallo sviluppatore Arc System Works, la software house giapponese specializzata in picchiaduro che si è occupata recentemente dell’acclamato Dragon Ball FighterZ. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Guilty Gear Strive: ottimo risultato di vendite e notizie sul DLC in arrivo a breve

Il superbo gioco di combattimento (Guilty Gear Strive è stato decisamente apprezzato dalla critica, al momento il gioco vanta un punteggio di 87/100 su Metacritic) è stato lanciato l’11 giugno e le vendite hanno superato di recente quota 500000, per festeggiare Arc System Works ha promesso a breve un DLC.

Guilty Gear Strive sembra essere un successo eccezionale per la serie, che ha tradizionalmente occupato un posto non di primissimo piano nel panorama del genere picchiaduro. Secondo SteamDB, Strive è partito alla grande su PC e ha raggiunto il picco di 31.000 giocatori collegati in simultanea su Steam.

Questo record su Steam è superiore perfino a quello raggiunto dai grandi picchiaduro storici quali Street Fighter 5 e Tekken 7, sebbene Dragon Ball FighterZ di Arc System Works detenga ancora il record di picco di giocatori su Steam per un gioco di combattimento con 44.303. Ma Guilty Gear Strive ha avuto anche le sue polemiche. Arc System Works è stato criticato per aver nascosto di nascosto la menzione di Uyghur, Tibet e Taiwan in una voce della tradizione relativa alla Cina – un cambiamento che né lo sviluppatore né l’editore Bandai Namco hanno commentato quasi un mese dopo che è stato individuato dai giocatori. Non ci è voluto molto, comunque, prima che apparisse in Rete una mod “decensored”.

Arc System Works ha dichiarato che annuncerà il primo personaggio DLC di Strive sul suo canale YouTube alle 2 del mattino ora Italiana il 21 luglio. Il mese scorso, abbiamo riferito di un dataminer che ha portato alla luce quello che potrebbe essere l’elenco dei personaggi DLC del Season Pass 1 di Strive.

Arc System Works ha dichiarato che annuncerà il primo personaggio DLC di Strive sul suo canale YouTube alle 2 del mattino ora Italiana il 21 luglio. Il mese scorso, abbiamo riferito di un dataminer che ha portato alla luce quello che potrebbe essere l'elenco dei personaggi DLC del Season Pass 1 di Strive.