God of War su PC supporterà la tecnologia FSR di AMD

Nelle scorse ore, un aggiornamento del sito di AMD ha confermato che il porting su PC di God of War godrà del supporto alla super risoluzione FSR

Nel mentre God of War Ragnarok procede il suo sviluppo, nonostante alcune polemiche nate dall’ultimo trailer presentato al PlayStation Showcase di Sony di settembre, sommerso da aspettative e hype come solo il sequel di un gioco amatissimo può fare. Sulla scia della strategia di Sony di voler portare, anni dopo la loro uscita originale, le sue esclusive di maggior pregio anche su PC, recentemente il primo God of War del 2018 è stato ufficialmente annunciato come prossimo porting. Sin dal momento dell’annuncio, sapevamo che la versione PC dell’avventura di Kratos e Atreus avrebbe supportato il DLSS e Reflex di Nvidia, ma nelle scorse ore è giunta notizia che anche la tecnologia di AMD donerà un po’ di lustro a God of War.

La pagina ufficiale del sito di AMD dedicata alla FidalityFX Super Resolution (per gli amici, FSR) è stata recentemente aggiornata nella sezione che contiene la lista dei giochi che supporteranno questa modalità nel futuro. Fra i vari The Elder Scrolls Online, World of Warcraft: Shadowlands, No Man’s Sky, Hot Wheels Unleashed, Ghostrunner e Forspoken, ora troviamo anche God of War. Vi lasciamo il trailer di annuncio della versione PC qua sotto.

God of War su PC: dopo DLSS e Reflex arriva anche il supporto all’FSR di AMD!

Il supporto all’FSR non è ancora stato confermato ufficialmente da Sony, ma è solo un bene che venga aggiunta una caratteristica che chiunque vuole potrà attivare a piacimento. Specialmente considerando che l’FSR è una tecnologia che può essere utilizzata anche da schede Nvidia. Rimaniamo in attesa di scoprirne di più, ad esempio se sarà una feature utilizzabile sin dal lancio o con un futuro aggiornamento.

Nel mentre, la pagina Steam di God of War su PC riporta ancora "solo" il supporto a DLSS e Reflex, niente di ufficiale per l'FSR. Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 14 gennaio 2022 su Steam ed Epic Games Store e che è sviluppato da Jetpack Interactive.