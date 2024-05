Cagliari-Fiorentina: dove vedere la partita?

L‘ultima giornata di campionato si apre con un anticipo del Giovedì. Scopriamo allora dove vedere Cagliari-Fiorentina

Divenuti pura normalità, i diritti tv sono parte del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante solo quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò rappresenta un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato sembra essre un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diverse informazioni sulle gare in corso. Ecco che l’articolo vuole avere uno scopo in tal senso: spiegare dove vedere Cagliari-Fiorentina e chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 38 chiuderà la stagione di Serie A, con due club che hanno dato il massimo.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 15esimo posto con 36 punti, grazie alla recente vittoria il Cagliari ha ottenuto la promozione, potendo così sorridere. I ragazzi si sono affidati a Claudio Ranieri, capace di compiere un’altra impresa prima di annunciare il suo ritiro. All’ottavo posto a quota 54 compare una Fiorentina affamata e in attesa della finale di Conference League, dopo averla assaporata lo scorso anno, uscendone con un senso di amarezza. Scopriamo allora dove poter vedere Cagliari-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è presa un posto di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si si sofferma inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Saranno necessari pochi passaggi, prima di cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Concentrandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono le gare dei club esteri e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come ad esempio Tennis, NBA, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà qualche passaggio che ci porterà a cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, arriviamo allo snodo principale: Cagliari-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Giovedì 23 Maggio alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Unipol Domus di Cagliari. Ricordiamo di munirsi di una VPN per viaggiare su internet.

Accomodatevi sul divano e accendete la televisione, in attesa del fischio finale. In alternativa, basterà usufruire del servizio tramite app.

Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni

Due squadre che sono tranquille, visto che i sardi si sono salvati e i toscani attendono l’atto conclusivo della Conference.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Deiola, Prati, Gaetano, Augello; Lapadula, Luvumbo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamé; Nzola.

Chi delle due si prenderà questi ultimi punti? Diteci cosa ne pensate, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.t