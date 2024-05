Durante una visita ufficiale in Italia, il Premier thailandese si è recato a Imola per incontrare Stefano Domenicali, Presidente e CEO della F1 per discutere la possibilità di organizzare un Gran Premio nel circuito cittadino di Bangkok

Nel weekend che ha segnato il ritorno della Formula 1 a Imola dopo l’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, che aveva costretto alla cancellazione dell’evento, il futuro del circuito come sede di un GP valido per il mondiale è stato uno dei temi più discussi. Sebbene l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ sia stato confermato ufficialmente per il 2025, con il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha assicurato il massimo impegno per mantenere Imola anche dal 2026 (mantenendo due gare in Italia), un’interessante visita ha attirato l’attenzione: quella del Primo Ministro thailandese, Srettha Thavisin.

Durante una visita ufficiale in Italia, il Premier thailandese si è recato a Imola per incontrare Stefano Domenicali, Presidente e CEO della F1. L’obiettivo principale dell’incontro era discutere la possibilità di organizzare un Gran Premio nel circuito cittadino di Bangkok a partire dal 2027 o dal 2028. Questo progetto, già promosso dal governo thailandese, potrebbe beneficiare anche del sostegno della Red Bull.

F1, GP a Bangkok: le parole del Premier thailandese

Nel post pubblicato sui suoi profili social, Thavisin ha dichiarato:

In linea con l’intenzione del governo thailandese di portare le corse di F1 in Thailandia nel prossimo futuro, ho visitato l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ e ho discusso con i dirigenti del Formula Uno Group la nostra politica di posizionare la Thailandia sul radar globale per gli eventi e le attività internazionali.

L’incontro tra il Premier thailandese e Stefano Domenicali segna un passo significativo verso l’introduzione della Thailandia nel calendario della Formula 1. La possibilità di un GP a Bangkok dal 2027 o 2028 potrebbe rappresentare una nuova entusiasmante aggiunta al mondiale, portando le corse di F1 in una delle capitali più dinamiche del Sud-Est asiatico. Nel frattempo, Imola continua a lavorare per mantenere il suo posto di rilievo nel calendario della Formula 1, con l’impegno delle autorità italiane a garantire il futuro dell’evento.

