Nissan Townstar Evalia: 7 posti a misura di tempo libero

Un’auto a 7 posti ecologica, versatile e comoda per passare del tempo libero in famiglia? La Nissan Townstar Evalia

La Nissan Townstar Evalia farà felici coloro che cercano un veicolo versatile e spazioso, capace anche di adattarsi alle esigenze del tempo libero e della famiglia. Questo multispazio a sette posti, derivato dal veicolo commerciale omonimo, presenta diverse funzionalità e tecnologie che garantiscono comfort e sicurezza a bordo. I tratti distintivi di questa auto sono la sua spaziosità e modularità. Grazie al passo di 310 cm e alle ampie porte scorrevoli, mettersi a sedere nella seconda e terza fila di sedili è facilissimo. Quelli posteriori possono essere ripiegati o rimossi singolarmente. In questo modo, sarà possibile configurare lo spazio interno in base alle necessità, dal trasporto di sette passeggeri al carico di oggetti voluminosi. La capacità di carico, poi, è notevole, poiché raggiunge i 3.750 litri con i sedili posteriori rimossi. Inoltre, il vano portaoggetti anteriore da 49 litri offre altro spazio per riporre oggetti di piccole dimensioni.

Nissan Townstar Evalia: disponibile sia a benzina che elettrica

L’auto è disponibile sia in versione elettrica che a benzina. La variante elettrica, equipaggiata con un motore da 122 CV e una batteria da 45 kWh, ha un’autonomia fino a 265 km. Quindi, è ideale per gli spostamenti urbani e le gite fuori porta. La versione a benzina, invece, monta un motore 1.3 litri da 130 CV, garantendo consumi contenuti.

La sicurezza è un aspetto fondamentale in questa vettura. In effetti, c’è una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Tra questi, la frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di stanchezza del conducente, il mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’e-Call e l’Around View Monitor, che consente una vista a 360° dell’ambiente circostante per facilitare le manovre. La Nissan Townstar Evalia è sicuramente la scelta intelligente per chi cerca un veicolo versatile, spazioso, sicuro e tecnologicamente avanzato, in grado di accompagnare la famiglia e gli amici nelle avventure del tempo libero.

