ASUS presenta ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Tra le caratteristiche di questo straordinario prodotto targato ASUS troviamo la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz. Questa offre un audio a bassissima latenza, connessioni stabili ed efficienza energetica ottimizzata. I microfoni AI con tecnologia a conduzione ossea assicurano un’acquisizione precisa della voce per una comunicazione sempre cristallina. Audio realistico ad alta risoluzione fino a 24-bit / 96 kHz con dettagli migliorati grazie alla tecnologia Dirac Opteo. La tecnologia Adaptive Active Noise Canceling con modalità Auto ottimizza i livelli ANC in tempo reale per un’esperienza di ascolto personalizzata.

ASUS: i dettagli sui nuovi ROG Cetra True Wireless SpeedNova

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato le nuove cuffie da gaming ROG Cetra True Wireless SpeedNova. Progettate per il gaming competitivo, queste cuffie utilizzano la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz, che offre un audio a bassissima latenza, una connessione stabile e una grande efficienza energetica. Le cuffie offrono un audio ad alta risoluzione fino a 24 bit / 96 kHz, con miglioramenti nei dettagli grazie alla tecnologia Dirac Opteo.

La cancellazione del rumore adattiva (Adaptive Active Noise Canceling) ottimizza la riduzione del rumore in base alla vestibilità degli auricolari e alla forma del canale uditivo. Mentre la modalità automatica regola l’effetto ANC in base ai livelli di rumore ambientale, garantendo un’immersione totale. Inoltre, i microfoni AI con tecnologia a conduzione ossea assicurano una riproduzione della voce chiara e precisa. Le cuffie Cetra True Wireless SpeedNova offrono fino a 46 ore di autonomia in modalità Bluetooth e supportano la ricarica wireless e rapida, ideale per chi è in movimento. Disponibili nei colori Standard Black e Moonlight White, questi auricolari sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4, adatti a qualsiasi sfida o condizione d’uso.

Connettività wireless a doppia modalità e tecnologia wireless ROG SpeedNova

Le cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova offrono una connettività wireless a doppia modalità, permettendo agli utenti di connettersi tramite Bluetooth o a 2,4 GHz. La funzione Hybrid Multipoint consente l’accoppiamento simultaneo di due dispositivi: uno tramite Bluetooth e l’altro tramite la banda a 2,4 GHz con il dongle in dotazione. Questo permette di ascoltare l’audio del gioco in alta definizione e bassa latenza dal PC, mentre si rimane connessi allo smartphone tramite Bluetooth, per non perdere messaggi o chiamate. Le cuffie sono compatibili con diverse piattaforme: PC, Mac, Nintendo Switch, smartphone in modalità Bluetooth, e PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 in modalità 2.4 GHz.

Utilizzando la connessione a 2,4 GHz, la tecnologia wireless ROG SpeedNova ottimizza la banda per offrire un audio a bassissima latenza e una connessione stabile, perfetta per il gameplay. Questa tecnologia è anche energeticamente efficiente, garantendo fino a 36 ore di durata della batteria in modalità 2,4 GHz.

Caratteristiche tecniche

Le cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova utilizzano il codec LC3+ per offrire un audio ad alta risoluzione a 24 bit/96 kHz in modalità 2,4 GHz. La tecnologia Dirac Opteo assicura una riproduzione del suono dettagliata e accurata per un’esperienza audio premium. La tecnologia Adaptive ANC regola in tempo reale la cancellazione del rumore, adattandosi alla vestibilità degli auricolari e ai livelli di rumore ambientale, per offrire un ascolto immersivo. A differenza delle cuffie tradizionali, le Cetra True Wireless SpeedNova utilizzano sensori a conduzione ossea per catturare la voce chiaramente. I microfoni AI con cancellazione del rumore (ANC) e beamforming riducono efficacemente il rumore di fondo, garantendo chiamate precise e chiare.

Le cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova possono essere ricaricate in modalità wireless o tramite USB-C. La ricarica rapida all’interno della custodia fornisce fino a un’ora di utilizzo con soli 5 minuti di carica e fino a 46 ore di ascolto in modalità Bluetooth. L’applicazione Armoury Crate arricchisce l’esperienza d’uso delle cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova. Permette di selezionare i dispositivi collegati, regolare la modalità ANC, i livelli di equalizzazione e attivare le notifiche vocali. Armoury Crate consente anche di personalizzare l’illuminazione ASUS Aura RGB, con quattro effetti di luce preimpostati e fino a 16,8 milioni di colori.

Disponibilità e prezzi dei nuovi ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Le nuove cuffie gaming ROG Cetra True Wireless SpeedNova sono disponibili nelle varianti di colore Standard Black e Moonlight White. Acquistabili sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS al prezzo consigliato di 229,90 € IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova?