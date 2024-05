Tokyo Game Show 2024: confermata la data dell’evento

La capitale nipponica riapre le porte al mondo dei videogiochi: il Tokyo Game Show 2024 ha una data ufficiale, tra indie e grandi studi

Mentre nel caso di alcuni titoli si sa solo vagamente un periodo di uscita, nel caso del Tokyo Game Show abbiamo la data precisa per l’edizione 2024. A rivelarlo è stato l’ente nipponico che si occupa da anni dell’organizzazione, Computer Entertainment Supplier’s Association. E sebbene nel frattempo i singoli publisher (anche quelli giapponesi) riempiono il vuoto lasciato dalla fu E3, l’equivalente orientale continua a reggere alla prova del tempo. Come potete vedere anche voi sia qui sopra che nel tweet riportato qui di seguito, abbiamo anche un’illustrazione promozionale ufficiale ad opera dell’artista Kukka. Il tema dell’evento autunnale (spoiler…?) sarà quello di “lasciare sul mondo la scia videoludica.”

Tokyo Game Show 2024 Will Take Place From September 26 to September 29, Key Visual Revealed https://t.co/LdDmN87UGq pic.twitter.com/H70tQfvKkq — GamingBolt (@GamingBoltTweet) May 16, 2024

“Svegliami quando settembre finisce”: ecco la data del Tokyo Game Show 2024

Siccome non vi sarà sfuggito il succo del post incluso qui sopra, non occorre portare avanti la suspense ulteriormente: la data del Tokyo Game Show lo vedrà aprire le danze il 26 settembre per poi levare le tende il 29 settembre 2024. Come da tradizione, lo showcase darà il palco perlopiù a sviluppatori e publisher nipponici, con tanti reveal di titoli precedentemente non annunciati. Il pronostico è lo stesso anche quest’anno: Square-Enix e Capcom hanno già confermato la loro presenza. Non per questo, però, mancherà lo spazio per studi più piccoli. Naturalmente avremo conferme anche da altri sviluppatori ed editori da qui a settembre, ma per quelle dovremo attendere.

