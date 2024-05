Roma-Genoa: dove vedere la partita?

Il confronto della Domenica sera vedrà i giallorossi impegnati con il Grifone. Scopriamo allora dove vedere Roma-Genoa

I diritti tv sono divenuti un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se questo rappresenta sicuramente un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato presenta un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare molte informazioni sulle sfide in programma. Ecco allora che l’articolo può spiegare dove vedere Roma-Genoa e quali saranno i possibili protagonisti del match.

La giornata 37 chiuderà così il consueto Sunday night, con De Rossi e Gilardino che hanno dimostrato il loro valore.

Dove vedere Roma-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al sesto posto con 60 punti, la Roma arriva da una sconfitta che ne ha arrestato la corsa. Il successo sarà necessario per confermare la propria posizione e non lasciare nulla al caso. In undicesima posizione a quota 46, c’è un Genoa che ha vinto e convinto a suon di prestazioni ed entusiasmo. Scopriamo allora dove poter vedere Roma-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, in poche annate è riuscito a prendersi il suo posto all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN sa garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in simultanea. Basteranno poche operazioni, prima di cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è del tutto differente. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, in una manciata di secondi si potrà cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Roma-Genoa sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 19 Maggio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico della capitale. Si ricorda di avere una VPN per sentirsi protetti durante la navigazione su internet.

Roma-Genoa, probabili formazioni

I giallorossi per rendere il finale di stagione meno pesante, i liguri per sorridere del loro percorso.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

