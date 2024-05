HP Victus 15-FB0027NL: ottimo prezzo da MediaWorld

Per tutti coloro che stanno cercando un notebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, l’HP Victus 15-FB0027NL è adesso in offerta da MediaWorld

MediaWorld sorprende gli appassionati di tecnologia con un’offerta incredibile che riguarda HP Victus 15-FB0027NL, un notebook versatile e performante. Un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo potente e affidabile, adatto sia per il lavoro che per il gaming. Il cuore pulsante di questo notebook è il processore AMD Ryzen 5 5600H, una CPU a 6 core e 12 thread con una frequenza di boost fino a 4,2 GHz. Grazie a questi componenti, il notebook è capace di gestire senza problemi le attività più impegnative, dal multitasking al gaming. A supporto del processore, troviamo 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD PCIe M.2 da 512 GB, che garantisce tempi di avvio rapidi. Il notebook è ora disponibile in offerta da MediaWorld a 699 euro, rispetto ai 949 euro di listino.

HP Victus 15-FB0027NL: offerta da non perdere da MediaWorld

Il display da 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con tecnologia IPS offre immagini nitide e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento di 60Hz, invece, assicura una buona fluidità nelle scene d’azione. La finitura antiriflesso e la tecnologia micro-edge aumentano di livello l’esperienza visiva. Per gli amanti del gaming, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 vuol dire prestazioni elevate e giocare ai titoli più recenti con dettagli grafici elevati. La connettività Wi-Fi 6E rende più veloce la connessione wireless. La tastiera retroilluminata full-size con tastierino numerico integrato consente di lavorare anche al buio.

Il design elegante e moderno del notebook, con uno chassis grigio opaco e prese d’aria su tre lati per una dissipazione ottimale del calore, si unisce a una dotazione completa di porte, tra cui USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 e lettore di schede SD. Non manca la webcam HP Wide Vision HD, così le videochiamate saranno molto più nitide. L’HP Victus 15-FB0027NL è un notebook davvero completo e versatile. L’offerta di MediaWorld lo rende ancora più interessante. Un ottimo rapporto qualità-prezzo a favore di tutto coloro che stanno cercando un dispositivo che non delude mai.

