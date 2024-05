Braun annuncia “Cashback Braun Estate” per Skin i-expert e Silk-épil 9 Flex

Braun annuncia “Cashback Braun Estate” per i suoi due prodotti di punta: la luce pulsata Braun Skin i-expert e Silk-épil 9 Flex

Braun ha lanciato l’iniziativa “Cashback Braun Estate” per i suoi prodotti di punta, Silk-épil 9 Flex e Braun Skin i-expert, offrendo rimborsi straordinari per prepararsi alla bella stagione. A partire dal 1° maggio 2024, gli acquirenti possono ottenere rimborsi fino a 40,00 € per il Silk-épil 9 Flex e fino a 70,00 € per il Braun Skin i-expert. Tutto ciò usufruendo dell’offerta fino al 31 agosto 2024 presso vari punti vendita e negozi online.

Dettagli sul “Cashback Braun Estate” per Skin i-expert e Silk-épil 9 Flex

Partecipare al Cashback Braun Estate è semplice: dopo l’acquisto presso un punto vendita aderente, basta registrarsi entro 15 giorni dal giorno di acquisto sul sito www.brauncashbackestate.pgperte.it. Poi vi basterà completare la procedura online per richiedere il rimborso, conservando confezione e scontrino. I prodotti sul quale sarà disponibile il cashback sono:

Il Silk-épil 9 Flex, disponibile nelle colorazioni oro e rosé, è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile, che si adatta alle curve del corpo per un’epilazione rapida ed efficiente, anche nelle zone difficili. La funzione Smart Touch offre un’epilazione delicata e senza sforzo, regolando automaticamente la pressione del dispositivo sulla pelle. Dotato di tecnologia MicroGrip, cattura i peli più corti fino a 0,5 mm, garantendo una pelle liscia fino a 4 settimane.

Per coloro che preferiscono una soluzione permanente, Braun Skin i-expert è la prima luce pulsata con app integrata. Questa si adatta alla pelle e fornisce feedback in tempo reale per migliorare le sessioni di epilazione. La tecnologia intelligente adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle e guida l’utente durante il trattamento in base all’area del corpo selezionata. Grazie alla pianificazione intelligente, l’utente può gestire le sessioni in base ai propri impegni e obiettivi di epilazione.

E voi? Cosa ne pensate di questo “Cashback Braun Estate” su Skin i-expert e Silk-épil 9 Flex? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).