God of War: la versione PC non sarà gestita da Sony

Con la conferma ufficiale dell’arrivo di una versione PC di God of War, non è stato però dato sapere se Sony stessa avrebbe gestito il porting

God of War, dopo numerosi rumor e speculazioni, arriverà finalmente anche in versione PC, dopo quattro anni dall’uscita del gioco sulle console Sony. Non sono state svelate le specifiche necessarie a far girare il titolo, ma ciò che si sa è che supporterà gli schermi con funzionalità widescreen, oltre a consentire ovviamente anche una nuova mappatura dei comandi per tastiera e mouse. L’effetto che avrà God of War su PC è in realtà già visibile per coloro che hanno avuto modo di giocare il titolo su PS5, dopo la patch per console che è stata rilasciata a febbraio, aumentando il frame rate fino a 60 FPS e supportando il 4K. Inoltre, su PC verranno introdotte ulteriori migliorie, tra cui una risoluzione maggiore delle ombre ed un aumento delle qualità visive dell’ambiente.

La versione PC di God of War ed il ruolo di Sony

Dopo che Sony ha iniziato ad espandersi nel mercato PC acquistando anche lo studio Nixxes, che si occupa specificatamente di questo tipo di settore ed ha lavorato a numerosi port di Square Enix, ci si sarebbe aspettato un suo contributo riguardo la trasposizione di God of War su piattaforme alternative alle console. Tuttavia, dei rappresentanti di Sony hanno dichiarato che, mentre i creatori a Sony Santa Monica “sorveglieranno” il progetto, chi si occuperà del porting vero e proprio non sarà né lo studio originale, né Nixxes.

Infatti, lo studio che opererà alla transizione di God of War verso una versione per PC sarà Jetpack Interactive, azienda di Vancouver che non ha mai avuto esperienza con delle opere di Sony. Essa ha però lavorato a vari progetti di Electronic Arts e Bandai Namco, oltre che anche a Dark Souls per PC, porting che ha ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida dai fan per via dei vari problemi tecnici. In aggiunta, si pensa che sempre Jetpack Interactive avrà poi un ruolo anche nel porting su PC del secondo e finale capitolo della saga, God of War Ragnarok; almeno, questo è ciò che emerge dal profilo LinkedIn di uno degli sviluppatori appartenente alla compagnia.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie inerenti i videogiochi. Se siete invece interessati a nuovi titoli a prezzi modici, date un’occhiata allo store di Instant Gaming.