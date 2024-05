Monitor Philips Evnia 49M2C8900L: l’eccellenza del Gaming

Evnia presenta il monitor Philips 49M2C8900L, l’ultimo arrivato nella serie premium 8000

Progettato per migliorare ogni aspetto del gaming, questo nuovo modello è dotato di funzioni avanzate come il pannello QD OLED, uno schermo SuperWide 32:9 da 48,9 pollici, risoluzione 5120 x 1440, illuminazione Ambiglow e audio DTS.

Immersione totale: caratteristiche principali del Philips Evnia 49M2C8900L

Il Philips Evnia 49M2C8900L si distingue per il suo pannello QD OLED, che garantisce una qualità d’immagine certificata HDR True Black 400 e un livello ClearMR certificato VESA di 8000, offrendo colori vividi e immagini nitide. La combinazione del pannello QD OLED con la curvatura 1800R del monitor crea un’esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità.

Lo schermo SuperWide 32:9 del Philips Evnia 49M2C8900L amplia ulteriormente l’esperienza di gioco, equivalendo a due monitor 16:9 QHD affiancati. Questa configurazione permette ai gamer di godere di un’esperienza senza interruzioni e fluidissima.

Con un refresh rate di 144 Hz, il Philips Evnia 49M2C8900L consente ai giocatori di mirare con maggiore precisione, offrendo immagini chiare e nitide. Inoltre, la tecnologia Smart Image Game ottimizza ulteriormente la visualizzazione dei giochi. Il monitor Philips Evnia 49M2C8900L offre un’esperienza audio superiore grazie alla tecnologia DTS Sound. Combinata con la curvatura del monitor e l’illuminazione Ambiglow, la funzione DTS assicura un audio di alta qualità, migliorando ulteriormente l’immersione nel gioco. Con una potente uscita da 30 W, il DTS Sound aggiunge un tocco di eccellenza alle capacità sonore del monitor.

Il Philips Evnia 49M2C8900L non è solo per il gaming, ma è anche versatile per l’uso quotidiano. È dotato di switch KVM integrato MultiClient, modalità Low Blue e supporto regolabile in altezza (HAS), che assicurano flessibilità, comfort ergonomico e protezione per gli occhi. Il monitor ha ricevuto riconoscimenti per il suo design, vincendo il Red Dot 2023 e l’iF Design Award 2023.

Prezzo e Disponibilità

In conclusione, il Philips Evnia 49M2C8900L è ideale per giocatori professionisti e amatoriali che cercano immagini impeccabili, alta qualità tecnica e un’esperienza di gioco avanzata. Sarà disponibile da maggio al prezzo di 999 euro.

