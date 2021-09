Playstation Showcase: ecco il nuovo trailer di Forspoken, con finestra di uscita

Si sta svolgendo in queste ore il Playstation Showcase organizzato da Sony, e tra tutti i titoli che abbiamo potuto vedere c’è stato spazio anche per Forspoken, il nuovo grande open world che ha Square Enix come publisher e Luminous Productions come team di sviluppo

Annunciato originariamente come il misterioso Project Athia, Forspoken si è rivelato al proprio pubblico il 18 marzo 2021, presentandosi come un gioco di ruolo open-world, in cui prenderemo i panni di Frey Holland, una giovane donna che si ritroverà catapultata nell’affascinante ma pericoloso mondo di Athia. Ebbene, dopo il primo trailer mostrato ormai diversi mesi fa, Square Enix ha avuto modo di mostrare Forspoken anche durante la conferenza del Playstation Showcase organizzata da Sony (di cui potete vedere la diretta qui), con tanti nuovi dettagli che andremo ad approfondire qui di seguito.

Playstation Showcase: tutti le novità riguardanti Forspoken

Nel trailer mostrato durante la conferenza, abbiamo potuto vedere tantissimi nuovi dettagli, sia sulla trama, sia sullo stile di gioco. Possiamo vedere Frey alle prese con le difficoltà nella sua vita, per poi essere trasportata in maniera quasi del tutto casuale nel mondo di Athia. Possiamo vedere vari personaggi, come anche il braccio speciale della protagonista che può comunicare. Ci sono anche alcuni parti del gameplay, con un focus importante sull’esplorazione (il mondo di gioco sembra avere una verticalità notevole) ma anche sui combattimenti, fatti di magie elementali. Verso la fine del trailer, possiamo vedere quella che si presume sia l’antagonista del gioco.

È stato annunciato che l'uscita è prevista per la primavera del 2022.