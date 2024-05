Creative Zen Air SXFI e Zen Hybrid SXFI: entra nel mondo del Super X-Fi. Scopri l’audio spaziale con gli auricolari e cuffie TWS, dove la magia del Super X-Fi si dispiega con un solo tocco, dando vita a paesaggi sonori coinvolgenti

Creative Technology ha annunciato con orgoglio i suoi ultimi auricolari e cuffie True Wireless Stereo (TWS). Parliamo dei nuovi Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI. Questi dispositivi sono progettati per offrire un’esperienza immersiva grazie alla tecnologia Super X-Fi. Con un semplice tocco, gli utenti possono espandere il proprio palcoscenico sonoro e immergersi nei dettagli dei loro contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Spotify e YouTube. Tutto ciò grazie alla tecnologia SXFI integrata. Entrambi i modelli sono dotati di funzionalità avanzate come Adaptive Hybrid ANC, modalità Ambient, Bluetooth 5.3 e bassa latenza fino a ~100 ms. Pronti a rivoluzionare il modo in cui gli utenti fruiscono dei loro contenuti preferiti.

Dettagli sui nuovi Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI

Le cuffie Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI permettono di accedere facilmente al coinvolgente mondo di Super X-Fi. Questa tecnologia è rinomata per la sua capacità di ricreare un ampio palcoscenico sonoro simile a quello di un sistema surround multi-speaker di alta qualità. Arricchendo l’esperienza di ascolto con un audio spaziale. Con Super X-Fi attivato, si va oltre il tradizionale suono stereo, immergendosi in un mondo tridimensionale ricco di realismo e profondità.

Dalla potenza di un’esplosione cinematografica al fruscio delle foglie in una foresta, fino alla precisione dei passi in un gioco. Super X-Fi offre una precisione spaziale e una profondità senza pari, facendo sentire l’utente parte integrante dell’azione. L’app SXFI, disponibile per iOS e Android, permette di personalizzare l’audio Super X-Fi in base alla forma della testa e delle orecchie degli utenti. Migliorando ulteriormente la precisione del suono. Gli auricolari Creative Zen Air SXFI sono dotati di driver al neodimio da 10 mm, che offrono alti cristallini e medi ben bilanciati per un’eccellente esperienza di ascolto. Con una durata di riproduzione fino a 39 ore (con ANC disattivato), resistenza all’acqua IPX5 e ricarica wireless, sono ideali per chi è sempre in movimento.

Creative Zen Hybrid SXFI

Le cuffie Creative Zen Hybrid SXFI, invece, hanno driver al neodimio da 40 mm, che garantiscono alti precisi e bassi profondi per un’audio superiore. Con una durata di riproduzione fino a 70 ore (con ANC disattivato), permettono lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Il design pieghevole dell’archetto ne facilita la portabilità, mentre il supporto per l’ingresso analogico offre opzioni di connettività versatili. I microfoni integrati con cancellazione del rumore ambientale (ENC) assicurano una comunicazione chiara durante le chiamate e i comandi vocali, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

Creative Zen Air SXFI è disponibile per il preordine su Creative.com al prezzo di € 79,99. Invece, Creative Zen Hybrid SXFI è disponibile per il preordine su Creative.com al prezzo di € 99,99. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Creative.com.

E voi? Cosa ne pensate di queste cuffie e auricolari targati Creative? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).