Elden Ring: Shadow of the Erdtree, nuovo trailer a sorpresa

Il nuovo trailer di Shadow of the Erdtree promette uno sguardo dettagliato alla guerra mai vista in Elden Ring, oltre alla forza di Messmer

Ci ha colto completamente alla sprovvista il nuovo trailer che il publisher Bandai Namco ha dedicato ad Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la prima ed ultima espansione per il GdR d’azione open world. Nel video possiamo vedere Miquella, gentile fratello di Malenia, mentre parla di “seduzione e tradimento” da cui sono nati oro ed ombre. L’implicazione, qui, è che l’Interregno e il mondo oscuro siano nati da un incidente. Non è il primo filmato di presentazione dedicato al contenuto aggiuntivo: questo onore spetta infatti al video pubblicato sempre dall’editore nipponico a fine febbraio. In quanto a quello inedito, prima di procedere oltre vi diamo il tempo di visionarlo qui di seguito.

La guerra mai vista nel nuovo trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

A seguire, si è scatenato un conflitto finora mai toccato in Elden Ring, che però stando al nuovo trailer rivestirà un’importanza notevole in Shadow of the Erdtree. Nella guerra, fomentata da Messmer, tutto è stato ridotto in cenere. Uno dei nuovi boss dell’espansione cercherà di fermarlo, ma il tentativo parrebbe rivelarsi vano. A questo punto, Miquella si lascia tutto alle spalle per poi addentrarsi nel mondo oscuro, così come faremo apparentemente anche noi. Ogni domanda in merito al tradimento di cui sopra avrà risposta quando i contenuti scaricabili arriveranno il 21 giugno su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S. Probabilmente nelle settimane a seguire avremo anche dell’altro materiale di gameplay da passare al microscopio.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dall'espansione? Sarà davvero un DLC a cui Hidetaka Miyazaki non tornerà più?