L‘obiettivo Sony E 70-350 mm è in offerta su Amazon ad un prezzo molto conveniente, con uno sconto davvero importante. Scopriamo insieme tutti i dettagli

L’obiettivo Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS è un super teleobiettivo con attaco E per sistemi APS-C che copre una lungezza focale molto ampia e che offre una buona apertura di diaframma. Siamo di fronte ad un design resistente alla polvere e all’umidità che fornisce l’affidabilità necessaria per l’uso all’aperto in condizioni sfidanti. Questo obiettivo è in offerta su Amazon ad un prezzo che lo rende davvero conveniente per quello che può offrire e anche per la sua ergonomia e portabilità.

L’obiettivo Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS è in offerta lampo su Amazon al prezzo di 639,00 € con il 22 % di sconto rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarlo cliccando sul box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Obiettivo Zoom, APS-C (SEL70350G) NITIDEZZA DEI DETTAGLI: un elemento asferico e tre elementi in vetro ED in un design ottico di precisione eliminano l'aberrazione su tutta la gamma di zoom dell'obiettivo

Obiettivo Sony E 70-350mm: che offerta su Amazon!

Grazie a un design ottimizzato, questo super teleobiettivo con zoom 5x offre prestazioni straordinarie per le fotocamere APS-C (equivalente a 105-525 mm). La qualità della serie G resta costante per l’intera escursione focale e fino ai bordi dell’immagine grazie allo stabilizzatore ottico integrato.

L’ampia gamma di zoom 5x da 70-350 mm (equiv. a 105-525 mm) è ideale per una varietà di soggetti e per gli amanti della ritrattistica, si può sfruttare il meccanismo di apertura circolare con 7 lamelle e la ridotta profondità di campo che ottimizzano la qualità del bokeh.

Il tutto con un’ergonomia nel tipico stile Sony, facile da utilizzare grazie ad un interruttore della modalità di messa a fuoco, che consente il passaggio istantaneo tra messa a fuoco automatica e manuale, e al pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile per riprese efficienti e versatili.

All’interno abbiamo anche un motore lineare XD ch sfrutta appieno il potenziale di velocità della fotocamera, mettendo a fuoco e inseguendo anche soggetti in rapido movimento con velocità e precisione ottim.

E voi, cosa ne pensate di questo obiettivo Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS in offerta su Amazon? Fateci sapere se coglierete al volo questa opportunità e continuate a seguiretuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.