Salernitana-Verona: dove vedere la partita?

Il posticipo pomeridiano vedrà due squadre che hanno storie oramai diverse: scopriamo dove vedere Salernitana-Verona

I diritti televisivi sono diventati una pura normalità per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò rappresenta senza dubbio un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte si rivela un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano a ricercare diverse informazioni in merito alle partite in programma. Questo articolo vuole così dare un aiuto ai tanti interessati, spiegando dove vedere Salernitana-Verona e scoprendo chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 37 metterà a confronto due club che hanno obiettivi diversi, tra salvezza e futuro certo.

Dove vedere Salernitana-Verona: sarà possibilità vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ultima in classifica con 16 punti, la Salernitana ha ottenuto un punto nell’ultima gara contro la Juventus, più per una spinta di orgoglio che per altro. Con 34 punti all’attivo, l’Hellas Verona è 14esimo e sta cercando di centrare la salvezza, in questo momento “ottenuta” grazie alle due lunghezze dalla zona calda. Fare punti sarebbe fondamentale per scacciare via le paure e dare forza alle poche convinzioni rimaste. Scopriamo allora dove poter vedere Salernitana-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha avuto modo di ritagliarsi il giusto spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due possibilità: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale l’applicazioen funziona con due dispositivi connessi contemporaneamente. Serviranno pochi passaggi, così da cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte si dimostra diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà così cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione relativa alle piattaforme, possiamo dare una risposta: Salernitana-Verona sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Lunedì 20 Maggio alle ore 18:30, terreno di gioco lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo di utilizzare una VPN, utile per proteggerci dalle insidie di internet.

Salernitana-Verona, probabili formazioni

I campani vogliono giocare per orgoglio e attaccamento alla maglia, gli scaligeri per prendersi punti fondamentali.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski.

Vincerà la squadra con più fame? Diteci cosa ne pensate. Non dimenticate di seguire tuttotek.it, così da non perdervi le news del mondo social e web.