Kingdom Hearts: la serie sbarca finalmente su Steam

Il lucchetto di Epic Games Store è stato aperto: con Steam la serie Kingdom Hearts apre le porte all’altra metà del mondo videoludico su PC

Ora che Square-Enix può definirsi “single”, i pretendenti rimasti all’asciutto sono tanti, ma il primo territorio inesplorato è il PC, o per meglio dire Steam, dove l’intera serie di Kingdom Hearts sta finalmente per arrivare. L’annuncio, prossimo al reveal ufficiale tramite il video dall’imminente premiere qui sotto, salvo imprevisti includerà l’intera Saga dei Cercatori dell’Oscurità, comprendendo dunque la raccolta di 1,5+II.5 HD Remix (Final Mix, Re:Chain of Memories, 358/2 Days, II Final Mix +, Birth By Sleep Final Mix, Re:Coded), II.8 Final Chapter Prologue (Birth By Sleep 0.2: A Fragmentary Passage, HD Dream Drop Distance, χ Back Cover) e III (con il DLC Re:Mind). Potrete vedere la premiere alle 17.00 di oggi stesso.

La serie Kingdom Hearts vola su Steam

Con l’arrivo su Steam, dunque, la serie Kingdom Hearts rappresenta l’abbandono di un’altra zavorra per Square: l’esclusività ad Epic Games Store su PC. Per festeggiare l’approdo della saga sul marketplace di Valve, prevista giovedì 13 giugno, è previsto un keyblade inedito ed esclusivo a questo formato per il terzo capitolo numerato. Il nuovo arrivato Dead Of Night si presenta come una variante dell’Elemental Encoder esclusivo ad Epic Games Store, utilizzando però lo schema cromatico dello store di Gabe Newell. Una vittoria da lungo agognata dai giocatori su mouse e tastiera, specie nell’ultimo periodo in cui la situazione per il negozio online a vapore si è fatta parecchio critica.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal futuro della saga? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.