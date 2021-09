Playstation Showcase: novità su God of War Ragnarok

Si sta svolgendo proprio in questo momento il Playstation Showcase, e tra tutti i titoli presentati durante la conferenza di Sony, sono stati finalmente presentati nuovi aggiornamenti sullo sviluppo del nuovo God of War Ragnarok in uscita nel 2022

Proprio in queste ore si sta svolgendo il Playstation Showcase (che potete seguire live qui), la conferenza organizzata da Sony durante la quale vengono presentate tutte le novità riguardanti il mondo Playstation, sia per quanto riguarda il lato hardware con la console e le sue periferiche, sia per quanto riguarda il lato ludico con i vari videogiochi che vengono presentati. Tra i tanti annunci a cui abbiamo potuto assistere finora durante questa conferenza del Playstation Showcase, abbiamo finalmente ottenuto delle novità sul nuovo God of War Ragnarok, attualmente in uscita per il 2022. Di seguito quindi tutti i dettagli.

Playstation Showcase: tutto quello che sappiamo su God of War Ragnarok

Nel trailer mostrato durante la conferenza, abbiamo potuto vedere vari aspetti del gioco. Sono presenti Kratos e Atreus (con il secondo visivamente cresciuto e più simile anche negli atteggiamenti ad un adolescente), ma anche Mimir, Brok e Freyja ritornaneranno in questa nuova avventura. Ci saranno anche nuovi personaggi, e anche tante nuove ambientazioni: ci ha colpito particolarmente l’ambientazione di un villaggio con i suoi abitanti, in quanto è risultato un po’ più vivace rispetto a quello che abbiamo visto nel capitolo precedente di God of War. C’è stato spazio anche per i combattimenti, sempre molto dinamici e violenti, con qualche nuova abilità che sicuramente incuriosirà gli appassionati.

