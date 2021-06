The Elder Scrolls Online Blackwood: confermata la data di uscita

Arriva da un Bethesda la conferma della prossima data di uscita di The Elder Scrolls Online Blackwood

La data di uscita di The Elder Scrolls Online Blackwood, il nuovo capitolo del gioco online della notissima saga RPG fantasy di Bethesda, è stata finalmente rivelata. L’aggiornamento garantisce 30 ore di gioco, oltre a un numero elevato di contenuti originali legati alla nuova regione di Blackwood. Sarà possibile giocarci tramite Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e PC.

The Elder Scrolls Online Blackwood: Ecco la data di uscita

Per quanto riguarda il PC, The Elder Scrolls Online Blackwood è già disponibile; invece, per quanto riguarda le console, la data di uscita dell’espansione è fissata per il prossimo 8 Giugno. Anche se quella di Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell’Oblivion che si concluderà alla fine del 2021. Tra i contenuti esclusivi forniti ci sono infatti anche degli eventi mondiali, durante i quali i giocatori potranno tornare ad avventurarsi nella terra di Oblivion.

Con The Elder Scrolls Online Blackwood viene anche introdotto il nuovo sistema di gioco Companions, progettato per non far più avventurare i giocatori da soli durante le missioni in singolo. Una volta sbloccato tramite l’avanzamento nella storia principale, i giocatori potranno scegliere tra due nuovi compagni di cui sarà possibile selezionare l’equipaggiamento e le abilità da sviluppare. Ogni compagno ha la sua personalità, le sue preferenze e alcune missioni uniche; si dovrà inoltre fare attenzione a come ci si comporta, perché le proprie azioni influenzeranno il rapporto con il compagno.

