Migliori giochi di sopravvivenza: la nostra top 10

Il genere dei survival, da nicchia qual era, si è fatto sempre più ricco: ecco i migliori giochi per chi mira al brivido della sopravvivenza

Diciamoci la verità: l’appeal dei giochi di sopravvivenza non è propriamente mainstream, ed è per questo che siamo qui per indirizzarvi subito ai migliori. Naturalmente le cose stanno cambiando, specie con Palworld e LEGO Fortnite in circolazione, ma nel caso non siate “nel giro”, permetteteci di ragguagliarvi. Cibo, acqua, ripari e calore sono bisogni primari integrati nel gameplay dei titoli di cui parleremo oggi, e le scorte saranno (ovviamente) limitate. Potrebbe non essere una premessa adatta a tutti, ed è per questo che abbiamo ristretto il campo a dieci videogiochi. Che ci crediate o no, ridurre il tutto a queste opzioni è stato difficile, ma se nessuna opzione vi piacerà, a questo punto sarà proprio il genere a non fare per voi.

10) Enshrouded | Migliori giochi di sopravvivenza

Ad aprire la nostra top 10 dei migliori giochi di sopravvivenza è Enshrouded. Una delle prime grandi hit dell’anno in corso sta diventando gradualmente anche una delle esperienze survival di maggiore rilievo. L’avventura dark fantasy mette i giocatori in un vasto open world nei panni del protagonista nato dal fuoco. Il mondo di gioco brulica di nemici da abbattere tra una ricerca di risorse e l’altra. Il tutto, naturalmente, condito con un co-op online che ospita fino a sedici giocatori uniti nel loro destino. Un’ottima mistura, questa, di GdR d’azione e di epica sopravvivenza. Da mettere in wishlist, che sia su PC o su console next-gen, prima di subito.

9) Don’t Starve | Migliori giochi di sopravvivenza

Le illustrazioni in stile Tim Burton lasciano ben presagire i calci sui denti con cui vi accoglierà Don’t Starve. Del resto, quando i survival e i roguelike si vogliono tanto, ma tanto bene, il nascituro non potrà far altro che prendere il meglio (o il peggio?) di questi due mondi “non per tutti”. Eliminare i mostri e raccogliere le risorse per costruire il perfetto arsenale da sopravvissuto conta tanto quanto rifocillarsi e scaldarsi. Il permadeath fa sì che i rischi aumentino di pari passo con il tempo in cui siamo riusciti, come dice il titolo, a non morire di fame. Le espansioni come Reign of Giants e, soprattutto, il DLC “nautico” Shipwrecked, Don’t Starve è un gioco che non smette mai di crescere. Abbiamo menzionato che quest’anno esce la terza espansione Hamlet?

8) Palworld | Migliori giochi di sopravvivenza

La mania per Palworld sembra aver investito come un fiume in piena il pubblico casalingo di PC ed Xbox, in modo quasi poeticamente parallelo alla Pokémania dei tardi anni novanta. In realtà ci sono differenze sostanziali rispetto a Pokémon, soprattutto nell’impatto a lungo termine considerando che anche parlandone bene finiamo per lodarne la pigrizia concettuale. Ma anche da accozzaglia di idee vincenti di game design qual è, il titolo di Pocketpair ha pur sempre fatto man bassa di, beh, idee azzeccate. Non a caso, dunque, ci sono collezionismo, armi, risorse, PvE e pure un po’ di multiplayer. E pur non essendo dire tanto (“condanna mediante lode debole”, recita l’inglesismo), c’è da riconoscere un valore in una buona introduzione al genere tramite altri agganci.

7) Sons of the Forest | Migliori giochi di sopravvivenza

Sin dall’early access l’anno scorso, Sons of the Forest ha saputo accattivarsi molti appassionati. L’horror in prima persona con elementi di survival vi immergerà nella natura offrendovi pericoli a ogni angolo. Dalle tribù di cannibali agli animali aggressivi, Sons of the Forest alza la pressione costante facendo di ogni incontro una scusa per farvi combattere per la vostra vita. A prescindere da quali siano le idee che vi siete fatti sul predecessore, The Forest, vale la pena di addentrarvi tra i pericoli di questo coinvolgente sequel. Se non vi dà fastidio un assalto alle coronarie di tanto in tanto, beninteso.

6) Rust | Migliori giochi di sopravvivenza

Come potreste aver già saputo prevedere in base alle malizie del genere, si può dire che questo survival sandbox – ripetete con noi – “non sia per tutti”. Ostico come pochi per progettazione, il gioco non vi chiede se morirete, bensì per mano di quale nemico, che si tratti di lupi, orsi, elicotteri o, perché no, pure gli altri giocatori. Se si muove, vuole il vostro avatar casuale morto: così vanno le cose nel mondo di Rust. Il gioco ha conquistato la sua fanbase grazie al sodalizio instaurato tra i vari giocatori, ma resterà divisivo. Quali che siano le sue continue, ineluttabili evoluzioni.

5) Valheim | Migliori giochi di sopravvivenza

Ad introdurci alla top 5 troviamo il titolo di Iron Gate Studios, Valheim. Se volete radunare le vostre risorse prendendovela con gli alberi, questa è una delle opzioni più valide tra le avventure in cui la sfida di base consiste, beh, nell’evitare di morire. Lo farete, in quessto caso, nei panni di un guerriero la cui anima è giunta nell’eponimo decimo mondo norreno. Dovrete sconfiggere gli antichi rivali di Odino per riportare ordine a Valheim, e nel farlo troverete anche l’accesso all’ultimo mondo dove trovare il riposo a cui miravate da sempre. Il tutto è fruibile in co-op fino a 10 giocatori, con tanto di costruzione e utilizzo di navi tra amici, condito ovviamente con citazioni continue alla mitologia norrena.

4) Minecraft | Migliori giochi di sopravvivenza

Oggigiorno pensando a Minecraft vengono solo in mente le creazioni folli e il target di giovanissimi ma, prima che i pargoli possano arrivare a costruire le loro megalopoli in voxel, non vanno scordate le componenti survival. Perché quando si parla di sopravvivere, è lì che emerge la brillante ossatura del gioco. Scavare per ottenere materiali, creare strumenti e costruirsi un riparo è sempre fonte di tensione dai primi minuti di gioco, specie al calar del sole con gli zombi in arrivo. Costruire armi decenti è sempre fonte di soddisfazione, e lo stesso vale non appena il nostro rifugio diventa ben presto un villaggio con tanto di elementi agricoli… quando siete impegnati a non esplodere insieme ai Creeper, si intende. Facendovi le ossa, poi, potreste diventare dei guerrieri abbastanza abili da sfidare il pantheon videoludico ad armi pari.

3) Frostpunk | Migliori giochi di sopravvivenza

A volte gli elementi di gameplay “ingombranti” dei survival uniscono le forze con filoni videoludici più blasonati per farsi strada, ed è questo che avviene con Frostpunk. Unendo la sopravvivenza alla gestione urbana, il gioco è tutto fuorché una passeggiata. Prenderete le redini di un leader di una comunità nel diciannovesimo secolo, costruendo una città da gestire nel mezzo di un lungo inverno su scala globale. Le risorse vanno dunque amministrate saggiamente anche nei momenti più bui, specie considerando che non tutti ne verranno fuori interi. L’esplorazione è utile, ma anche rischiosa. Il quadro d’insieme si traduce in un titolo ben bilanciato, atto a premiare la dedizione del giocatore.

2) Raft | Migliori giochi di sopravvivenza

Vi siete mai chiesti cosa sarebbe accaduto se Sora e Riku fossero mai partiti con la loro zattera? Una potenziale (e non propriamente disneyana) risposta ce la dà Raft, che limita il nostro campo d’azione all’omonima imbarcazione di fortuna. Se volete esplorare, dovrete gestire le vostre risorse e decidere a cosa dare maggiore priorità, migliorando la zattera ed esplorando così le misteriose isole nei paraggi. Fate solo attenzione ai predatori dell’oceano, e vedete di rincasare prima che sia troppo tardi. Il tutto è descrivibile come un incrocio tra Fortnite e Subnautica, se avete un po’ di familiarità con i due titoli.

1) Ark: Survival Evolved

Speriamo vivamente di non avervi sorpreso con la cima del nostro podio per i migliori giochi di sopravvivenza, perché ARK: Survival Evolved non intende schiodare. Sarà forse per l’inserimento dei dinosauri, che dà al filone d’appartenenza del gioco un briciolo di ragion d’essere, o forse sarà per gli elementi fantascientifici. Tuttavia, grafica e difficoltà a parte, il titolo ha saputo rendere il mero fatto di restare in vita enormemente intrigante, anche al di fuori dei rettili ostili… perché, di nuovo, sono gli altri giocatori la minaccia primaria al vostro benestare. Costruire, migliorare la base, piazzare trappole per vivere di più, unirsi a una tribù, addomesticare una tigre dai denti a sciabola o cavalcare un megalodonte: nessun altro gioco si è saputo ergere a T-Rex del filone.

Ora sta a voi dirci la vostra: come avreste preferito stilare la classifica, voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.