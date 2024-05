Bridgestone: sviluppati i Potenza Sport ENLITEN per il SUV Maserati Grecale Folgore

Bridgestone ha sviluppato i pneumatici Potenza Sport ENLITEN su misura per il primo SUV completamente elettrico di Maserati

Bridgestone è stata nuovamente selezionata da Maserati per sviluppare pneumatici da 20″ su misura per il suo primo SUV completamente elettrico, il Maserati Grecale Folgore. Dopo recenti collaborazioni come quelle per la supercar Maserati MC20 e la Maserati Grecale, Maserati ha scelto Bridgestone, partner di lunga data, per creare un pneumatico che potesse ottimizzare le prestazioni del Grecale Folgore. Bridgestone ha risposto con una versione personalizzata del suo pneumatico ultra high performance, il Potenza Sport ENLITEN.

Il pneumatico su misura di Bridgestone soddisfa le esigenze specifiche del Maserati Grecale Folgore, migliorando le prestazioni grazie alla tecnologia ENLITEN. Questa combinazione di tecnologie avanzate offre la massima sicurezza e prestazioni eccellenti ai conducenti del Maserati Grecale Folgore, migliorando anche le caratteristiche di sostenibilità del pneumatico.

Dettagli sui nuovi pneumatici Potenza Sport ENLITEN di Bridgestone

Bridgestone ha realizzato su misura i pneumatici Potenza Sport ENLITEN da 20” per il nuovo SUV elettrico Maserati Grecale Folgore. Questi pneumatici migliorano l’autonomia del veicolo e offrono prestazioni eccellenti sia su strade asciutte che bagnate. Questo progetto rappresenta l’ultima collaborazione tra i due marchi di alto livello, dopo i precedenti equipaggiamenti per la Maserati MC20 e la Maserati Grecale. Maserati ha scelto Bridgestone, suo partner di lunga data, per migliorare le capacità su strada del suo primo SUV elettrico. Bridgestone ha risposto con una versione su misura del suo pneumatico ultra-high performance, il Potenza Sport ENLITEN.

I pneumatici Potenza Sport ENLITEN, progettati su misura, offrono prestazioni eccellenti sia su strade asciutte che bagnate. Garantendo ai conducenti della Maserati Grecale Folgore un controllo ottimale in tutte le condizioni di guida. Utilizzando la tecnologia ENLITEN, Bridgestone ha creato pneumatici che rispondono alle specifiche esigenze del Grecale Folgore, migliorando prestazioni e sostenibilità. Bridgestone e Maserati condividono un forte impegno per l’elettrificazione della mobilità. Il pneumatico specificamente sviluppato per la Maserati Grecale Folgore contribuisce a garantire un’autonomia di 500 km e ha ottenuto l’etichetta europea di livello A per la resistenza al rotolamento.

Gli investimenti nell’elettrico

Bridgestone investe in una mobilità elettrica più efficiente e accessibile, collaborando con i principali produttori di veicoli elettrici e sviluppando una rete di vendita e assistenza EV Ready. Maserati, dal canto suo, è il primo marchio di lusso italiano a lanciare veicoli completamente elettrici. Con l’obiettivo di elettrificare tutti i suoi modelli entro il 2025 e produrre solo veicoli elettrici entro il 2028. I pneumatici Potenza Sport ENLITEN per la Maserati Grecale Folgore sono stati interamente progettati e prodotti in Italia, presso il Centro Tecnico Bridgestone di Roma.

Grazie alle tecnologie virtuali proprietarie di Bridgestone e al simulatore di guida di Maserati, il pneumatico è stato sviluppato e testato digitalmente.Rriducendo i tempi di sviluppo, l’uso di materie prime e le emissioni di carbonio. Steven De Bock, Vicepresidente Original Equipment di Bridgestone EMEA, ha dichiarato:

La Grecale Folgore rappresenta un lancio storico per Maserati nel suo percorso di elettrificazione, e siamo orgogliosi di contribuire con i nostri pneumatici Bridgestone. Entrambi ci siamo impegnati a fondo per accelerare la transizione verso i veicoli elettrici; è emozionante vedere la nostra collaborazione aprire nuovi orizzonti nella mobilità elettrica.

