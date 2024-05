Presentati gli auricolari True Wireless Urbanista Palo Alto

Urbanista, il brand svedese specializzato in dispositivi audio lifestyle, lancia gli auricolari true wireless Palo Alto

Questi auricolari sono dotati di un innovativo sistema di Cancellazione Adattiva del Rumore (Adaptive Noise Cancelling) che offre un’esperienza sonora potente e dinamica. Caratterizzati da un design moderno e attraente, sono dotati di gommini in silicone che si adattano perfettamente a ogni tipo di orecchio, garantendo un comfort ottimale per lunghe sessioni di ascolto.

Scopri gli auricolari True Wireless Urbanista Palo Alto

La tecnologia avanzata ANC dei Palo Alto monitora costantemente l’ambiente e regola il suono per eliminare i rumori di fondo, offrendo un audio perfettamente in sintonia con l’atmosfera circostante. Con un’autonomia impressionante di 45 ore e impostazioni audio personalizzabili tramite l’app mobile Urbanista, potrai goderti un’esperienza musicale continua e su misura ovunque ti trovi, tutto il giorno.

Progettati nello stile distintivo di Urbanista, gli auricolari Palo Alto sono pratici, eleganti e disponibili in tre raffinate varianti di colore: il classico nero Midnight, il nuovo bianco Cloud White e il viola Dusk Purple, che riflettono lo spirito dinamico della città.

I sei microfoni integrati con tecnologia di riduzione del rumore assicurano una qualità audio eccellente durante le chiamate, indipendentemente dall’ambiente circostante.

Grazie ai driver di precisione da 10 mm rivestiti in titanio, gli auricolari Palo Alto offrono un suono potente e dinamico. Con la più recente tecnologia DSP a basso consumo energetico, garantiscono una lunga durata di riproduzione e un profilo sonoro coinvolgente. La cancellazione del rumore fino a 45 dB e una larghezza di banda ANC fino a 2500 Hz permettono di ascoltare musica o podcast senza distrazioni. La modalità trasparenza consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, e con l’app Urbanista si può passare da “Adaptive” a tre livelli fissi di ANC (soft, medium e strong) per adattare l’audio alle proprie preferenze.

Gli auricolari Palo Alto offrono un’efficienza energetica straordinaria, stabilendo un nuovo standard di durata. Senza ANC attivato, offrono 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 45 ore con la custodia di ricarica wireless. Con ANC attivato, offrono 33 ore di riproduzione totale e 6 ore con una singola carica. La custodia si ricarica rapidamente in 90 minuti su un pad di ricarica wireless o con un cavo USB Type-C. Con una ricarica rapida di 15 minuti, gli auricolari garantiscono 2 ore di riproduzione, con un’efficienza di autonomia del 75% nella custodia. Con Palo Alto, la tua musica non si fermerà mai.

Il design moderno e compatto dei Palo Alto, dai gambi ai gommini in silicone, è progettato per garantire massimo comfort e una vestibilità perfetta. Con tre paia di gommini in silicone, è possibile dedicarsi a lunghe sessioni audio immersive. La resistenza alla polvere e all’acqua IP54 consente di utilizzare gli auricolari in qualsiasi condizione meteorologica. La tecnologia avanzata di rilevamento dell’orecchio interrompe automaticamente la riproduzione quando gli auricolari vengono rimossi e la riprende quando vengono reinseriti.

Con l’app mobile Urbanista per dispositivi iOS e Android, puoi personalizzare l’esperienza audio dei Palo Alto. Le impostazioni di equalizzazione adattabili permettono di creare un profilo sonoro personalizzato, gestire le connessioni Bluetooth multipoint, monitorare la batteria e personalizzare i controlli touch. Gli aggiornamenti automatici del firmware garantiscono prestazioni sempre ottimali e una maggiore longevità del prodotto.

Gli Urbanista Palo Alto sono ora disponibili per il pre-ordine online al prezzo di 79 euro sul sito urbanista.com.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti Urbanista Palo Alto ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).