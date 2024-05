Cannes 2024: presentato Parthenope di Paolo Sorrentino

L’ottava giornata del festival di Cannes 2024 ha presentato, tra gli altri, il film Parthenope di Paolo Sorrentino

La 77ª edizione della kermesse presenta tre film in concorso: Anora di Sean Baker, Marcello mio l’omaggio a Marcello Mastroianni di Christophe Honoré, con Chiara Mastroianni, e l’attesissimo Parthenope di Paolo Sorrentino. E a Cannes oggi è il giorno del regista italiano che presenta il suo nuovo film su Napoli, Parthenope: un’eroina seguita dalla sua nascita negli anni ‘50 fino ai giorni nostri. È il racconto della giovinezza mancata del regista, come egli stesso ha detto alla stampa, un naturale seguito di È stata la mano di Dio, perché Sorrentino voleva parlare di una giovinezza sognata, più che di una giovinezza vissuta.

Parthenope di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024

Come detto nel Festival sono tre i film in concorso della giornata. Oltre a Parthenope, c’è Anora, la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn sposata al figlio di un oligarca russo, del regista americano Sean Baker, e Marcello Mio, di Christophe Honoré, un omaggio al grande Marcello Mastroianni dove la figlia Chiara veste i panni del padre. In scena anche la madre di Chiara, Catherine Deneuve, e nel cast anche Nicole Garcia, Benjamin Biolay, Melvil Poupaud e Fabrice Luchini.

Per quanto riguarda la kermesse in generale, dopo sette giorni di proiezioni, Emilia Perez sembra essere tra i favoriti per succedere ad Anatomia di una caduta della regista francese Justine Triet, e offrire una seconda Palma d’Oro al suo regista francese Jacques Audiard.

Altri film acclamati dalla critica sono The Substance, un horror femminista della regista francese Coralie Fargeat, interpretato da Demi Moore, Caught by the Tides del cinese Jia Zhang-Ke, che unisce 25 anni di immagini, nonché Kinds of Kindness, un film di sketch con Emma Stone di Yorgos Lanthimos, il regista greco diventato beniamino di Hollywood con The Favourite e Povere Creature.

