Recensione Hot Wheels Unleashed: ritornano in grande stile le iconiche macchinine

Tornano in grande stile le macchinine più amate da grandi e piccini. Andiamo a scoprire insieme Hot Wheels Unleashed in questa nostra recensione

C’è stato un tempo in cui tutto era gioco, e anche delle semplici macchinine di plastica potevano regalarci grandi emozioni solo mettendo in moto la fantasia. Che sia per collezione o per gioco, le Hot Wheels sono sempre state nei cuori di molte persone. Oggi è arrivato il momento di riscoprire il loro fascino indelebile in una nuova chiave videoludica. Dunque, scaldate i motori, allacciate le cinture e preparatevi a questa nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.

Hot Wheels, che sfida!

Milestone è lo studio di sviluppo dietro la realizzazione di Hot Wheels Unleashed. Lo storico team italiano è conosciuto per aver dato luce a moltissimi titoli racing come la serie RIDE, Monster Energy Supercross e MotoGP. L’impegno del team di sviluppo si nota soprattutto nell’evidente e caloroso omaggio, non solo all’immaginario del brand, ma anche al senso di nostalgia e all’elevata qualità della componente racing del gioco.

Il titolo, disponibile per tutte le piattaforme, Sony, Microsoft e Switch, mette il giocatore in prima persona alla guida delle classiche macchinine Mattel. Unleashed, al contrario di altri titoli Milestone, non pretende nessuna simulazione ma anzi fa della guida arcade e spericolata il suo punto di forza. Andiamo a scoprire insieme i dettagli di questa esperienza di guida, al contempo originale e spassionata, in questa recensione di Hot Wheels Unleashed.

Gare, gare, gare! – Recensione Hot Wheels Unleashed

In Hot Wheels Unleashed potete godere delle splendide ricostruzioni di scenari, piste e veicoli in due modalità. Da una parte il gioco in singolo, dall’altra il multiplayer. Il fulcro del titolo rimane senza dubbio il single player, espresso tramite la nuova mappa cittadina denominata “City Rumble“. In questa mappa 2D si svolgono tutte le gare distribuite in una struttura a nodi. Le gare si dividono in gara veloce e attacco al tempo. Tra queste, per andare avanti e bloccare le successive, dovremo superare delle gare boss.

Purtroppo, nonostante il nome, queste ultime non rappresentano una reale variazione dalle gare normali, ed è un vero peccato. Sono state aggiunti anche dei segreti, per un totale di 9. Questi ultimi si sbloccano una volta completati determinati obiettivi (che purtroppo il gioco non esplicita nel modo giusto e quindi si è obbligati a fare uno sforzo per capire) e danno accesso ad altri rami dell’albero della mappa, oltre a fornire nuove macchine e a sbloccare a loro volta altre gare aggiuntive.

Nel multiplayer invece potete sfidare i vostri amici o altri giocatori in partite sui tracciati più diversi. Da quelli già presenti nel gioco fino ai tracciati realizzati dalla community. La progressione è indubbiamente legata al single player. Completando le sfide della City Rumble verrete ricompensati con soldi e ingranaggi.

I primi sono necessari per acquistare i box sorpresa e le auto dal menu collezione, i secondi servono per upgradare i vostri veicoli e farli salire di categoria. In totale nel gioco è possibile collezionare circa più di 80 macchinine tra comuni, rare, leggendarie, segrete e treasure hunt. Ogni macchina è caratterizzata ottimamente e rispecchia i modelli reali di Hot Wheels.

Il fascino delle piste arancioni – Recensione Hot Wheels Unleashed

Il gameplay di Hot Wheels accomuna sensazioni, meccaniche e asset provenienti da diversi titoli. Si sente in modo particolare l’influenza di Mario Kart, sia per il design dei circuiti che per la scorrevolezza dei veicoli sugli stessi. Non solo, sono riconducibili a questo genere arcade anche le meccaniche quali il boost (il turbo), e i vari malus e ostacoli rilasciati durante le gare. A proposito di questi, all’inizio vi sentirete spesso frustrati data l’apparente sensazione della loro inevitabilità. Ad esempio, le ragnatele bloccano il veicolo sul posto per diversi secondi facendo perdere tempo prezioso. Idem per quanto riguarda i tornadi.

L’impostazione di guida arcade del titolo è particolarmente riuscita. Le macchinine hanno infatti tutte un loro peso che va a modificare il loro comportamento in pista. In varie situazioni ci si può accorgere della bontà della fisica di gioco, sia durante le curve, che in special modo quando si è a testa in giù in cima a un giro della morte. Se si ha poca potenza e non si attiva il boost, si rischia seriamente di cadere di sotto a causa della gravità. Infine, tramite gli analogici, potete gestire la rotazione della macchinina sui vari assi durante le fasi in aria. Insomma, controllare i veicoli richiede un minimo di manualità, ma una volta imparato vi divertirete un mondo. Complice anche un livello di sfida ottimamente bilanciato.

Personalizzare a più non posso – Recensione Hot Wheels Unleashed

Se non siete soddisfatti del colore della vostra auto potete personalizzarla a vostro piacimento. Il menu dedicato è abbastanza ricco e potete andare a modificare sia il colore delle varie componenti (telaio, ruote, ecc.) che il tipo di materiale e resa estetica. le livree possono a loro volta essere salvate e condivise online. Il modo per sostituire le livree nel menu collezione con quelle create è piuttosto macchinoso a dirla tutta. Una volta cambiata l’estetica dell’auto potete utilizzarla sia in singolo che in multiplayer.

Nel gioco le gare si svolgeranno su piste, che, come le piste delle Hot Wheels reali, sono collocate all’interno di determinati ambienti. Potremo gareggiare nel nostro salotto di casa, oltre che in un garage o in un cantiere in costruzione. La particolarità sta nel fatto che se andremo a modificare la nostra Taverna nell’apposito menù, ovvero la nostracasa, potremo osservare i cambiamenti effettuati anche in game. Questa aggiunta rimane comunque inessenziale, dato il fatto che in gara, per ovvi motivi, si è concentrati sul circuito e non su ciò che c’è al di fuori di esso.

Derapate in alta definizione – Recensione Hot Wheels Unleashed

Per quanto riguarda il lato tecnico/visivo, non c’è di che lamentarsi. Se da una parte la resa di piste e macchine rispecchia in modo quasi maniacale quella delle Hot Wheels reali di casa Mattel, i colori pastello, l’illuminazione e l’ottima definizione dei modelli, contribuiscono ottimamente all’immersione da parte del giocatore. Dal lato frame rate il gioco si comporta ottimamente.

Abbiamo provato il titolo su PS4 Pro e non si riscontra alcun calo in nessuna situazione particolare. L’esperienza rimane sempre fluida e piacevole. Anche la sensazione di velocità è restituita abbastanza bene, soprattutto una volta attivato il turbo. Per conservare i vostri ricordi o per immortalare situazioni epiche ed esilaranti, nel gioco è presente anche la photo mode.

Ritorno ad un infanzia perduta

Concludendo questa recensione di Hot Wheels Unleashed, bisogna dire che il titolo punta tutto sulla nostalgia e sulla fedele ricostruzione delle numerosissime macchinine disponibili, una diversa dall’altra. Dal camion dell’immondizia ad un Audi R8, non importa il veicolo, ciò che importa è godersi l’esperienza. Giocare a Hot Wheels Unleashed è per certi versi straniante.

Da una parte si ha l’impressione di giocare ad un classico gioco di guida arcade come molti altri, dall’altra si rimane totalmente affascinati dal cambio di prospettiva. Con Unleashed infatti, il giocatore impersona il proprio veicolo diventando esso stesso una Hot Wheels e il mondo tutto intorno diventa improvvisamente gigante, distorto e allo stesso tempo lontano, distante. Tutto ad un tratto si è come trasportati in un epoca passata, piena di spensieratezza, un epoca felice.

