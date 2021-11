House of Gucci: nuovo trailer italiano di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga

H ouse of Gucci, è un nuovo film di Ridley Scott, che vede come protagonisti in primis, la celebre e tanto acclamata Lady Gaga, a seguire Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino, che uscirà presto nelle sale cinematografiche il 16 Dicembre 2021

House of Gucci, è un inconfondibile film rosso e verde della casa di moda, di una delle dinastie più ricche e potenti d’Italia e della fashion industry internazionale. L’atmosfera della pellicola, è sicuramente racchiusa dalla famiglia, dal potere, dal tradimento, dalla virilità, dal sesso, dalle droghe, dalla lealtà, dallo scandalo, dalle ambizioni, dall’accidia, dall’omicidio, dai segreti e dalla realtà dei fatti compromettenti che i personaggi del film sanno.

House of Gucci: Cast stellare e trama del film

House of Gucci, è diretta e prodotta dal regista ormai instancabile Ridley Scott, che ha scelto un cast estremamente stellare per la nuova pellicola. Ossia: in primis la celebre e famosa popstar Lady Gaga, a seguire Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons , e Salma Hayek.

L’attrice Lady Gaga, che in House of Gucci interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani ha rilasciato un’intervista a Vogue UK, dicendo:

Era quasi impossibile per me parlare con l’accento italiano con i capelli biondi, così ho dovuto immediatamente tingerli iniziando a vivere in un modo in cui di tutto ciò che guardavo, di tutto ciò che toccavo, notavo la presenza dei soldi

Aggiungendo anche:

Non solo ho imitato il mio personaggio, ma sono diventata Patrizia Reggiani

House of Gucci, tratta la storia della per l’appunto famiglia Gucci. Dove tutto ruota intorno ad un crimine avvenuto il 27 marzo 1995, che sconvolse l’Italia e l’industria fashion industry internazionale. L’omicidio in questione è della vittima Maurizio Gucci, per il quale fu accusata di essere il mandante l’ex moglie Patrizia Reggiani.

La donna avrebbe ordinato ad un killer di uccidere il marito, ucciso da quattro colpi di pistola nell’ario del suo stesso palazzo. Per cui, essa viene condannata a ventinove anni di carcere, ridotti poi a ventisei anni in appello, per tornare poi in libertà il 2007 per buona condotta. E da qui poi si sussegue, l’inizio del film.

Il film uscirà in tutte le sale cinematografiche il 16 Dicembre 2021, distribuito da Eagle Pictures.

