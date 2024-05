McLaren a Monaco: livrea gialloverde per Senna? Spoiler Social

La McLaren sembra pronta a rendere omaggio ad Ayrton Senna durante il Gran Premio di Monaco 2024, per commemorare il 30° anniversario dalla morte della leggenda brasiliana

La McLaren sembra stia preparando una sorpresa speciale per il Gran Premio di Monaco 2024, in occasione del 30° anniversario della scomparsa di Ayrton Senna. Alcuni indizi e spoiler sui social media suggeriscono che la squadra di Woking potrebbe presentare una livrea gialloverde in omaggio alla leggenda brasiliana. Un tweet della McLaren mostra la storica vettura biancorossa di Senna che si trasforma in una moderna F1 colorata di giallo e verde, accompagnato dalla frase “Pronti per il Re”.

La livrea gialloverde sarebbe un tributo significativo a Senna, che ha ottenuto i suoi tre titoli mondiali con la McLaren e ha vinto il Gran Premio di Monaco per sei volte, un record condiviso con la squadra britannica, che vanta 15 vittorie complessive nel Principato. La McLaren ha già utilizzato livree speciali a Monaco in passato, come quella dedicata allo sponsor Gulf nel 2021, quando Lando Norris salì sul podio.

Come sta andando la McLaren?

La MCL38 ha mostrato prestazioni eccellenti nelle ultime tre gare: secondo posto in Cina, vittoria a Miami e secondo posto a Imola, sfiorando la vittoria contro la Red Bull di Max Verstappen. Con queste premesse, le aspettative per il Gran Premio di Monaco sono molto alte e una livrea celebrativa potrebbe fornire una motivazione in più per cercare un risultato eccezionale. Inoltre, il team papaya non chiude una gara a podio nel Principato dal 2021 con il terzo posto di Lando Norris. Gli aggiornamenti portati dal team di Andrea Stella a Miami hanno subito dimostrato un potenziale enorme della MCL38 che ad Imola ha poi sfiorato la vittoria nelle battute finale con il duello tra Norris e Verstappen.

Dunque, se confermata, la livrea gialloverde della McLaren sarebbe un tributo emozionante e rispettoso per Ayrton Senna, ricordando la sua brillante carriera e i suoi successi indimenticabili. I fan della Formula 1 e della McLaren attendono con impazienza il weekend di gara a Monaco per vedere questa possibile sorpresa. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati dal mondo dei motori e non solo!