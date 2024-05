Sony FE 35mm f/1.8: in offerta su Amazon

L‘obiettivo Sony Sony FE 35mm f/1.8 è in offerta su Amazon ad un prezzo da non perdere per gli amanti dell’ottica fissa. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Sony FE 35mm f/1.8 è un’ottica fissa attacco FE per fotocamere full-frame perfetto per i ritratti, ma anche sfruttabile in ambito paesaggistico per la sua tendenza grandangolare. Siamo di fronte ad un design resistente alla polvere e all’umidità che fornisce l’affidabilità necessaria per l’uso all’aperto in condizioni sfidanti. Questo obiettivo è in offerta su Amazon ad un prezzo che lo rende davvero conveniente per quello che può offrire e anche per la sua ergonomia e portabilità.

La ridotta profondità di campo disponibile con un’ampia apertura F1.8 rende la messa a fuoco fondamentale a questa si aggiunge il sistema di azionamento AF con motore lineare ad alta precisione assicura una messa a fuoco precisa e veloce.

Per gli amanti della ritrattistica, è possibile avere un effetto bokeh uniforme, supportato da un meccanismo di apertura circolare a 9 lamelle con risultati dall’aspetto naturale.

Il design è resistente alla polvere e all’umidità e fornisce l’affidabilità necessaria per l’uso all’aperto in condizioni sfidanti, grazie anche alla ergonomia tipica di Sony: un obiettivo facile da utilizzare grazie ad un interruttore della modalità di messa a fuoco, che consente il passaggio istantaneo tra messa a fuoco automatica e manuale, e al pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile per riprese efficienti e versatili

La funzione MF assicura risposta veloce e lineare della ghiera di messa a fuoco durante la messa a fuoco manuale.

Questa offerta propone l’obiettivo, con Paraluce (modello): ALC-SH159, copriobiettivo anteriore: ALC-F55S, copriobiettivo posteriore: ALC-R1EM.

