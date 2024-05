Stellar Blade potrebbe avere un sequel e arrivare su PC

Shift Up ha dichiarato di essere molto soddisfatta dei risultati ottenuti da Stellar Blade e potrebbe essere interessata a sviluppare sia un sequel che una versione PC

Stellar Blade è un titolo che certamente ha fatto discutere molto ma, nonostante le controversie, si è rivelato un prodotto molto valido che è stato apprezzato davvero tanto da una grossa fetta di videogiocatori. Il titolo infatti ha ottenuto un grande successo, riuscendo addirittura a raggiungere il punteggio di 9.3 tra i voti degli utenti di Metacritic. Ovviamente Shift Up si è dimostrata molto soddisfatta dei risultati ottenuti da Stellar Blade e recentemente si è dimostrata molto interessata sia ad un sequel che ad una versione PC.

Tante novità in arrivo per Stellar Blade oltre la versione PC

Shift Up si è recentemente espressa in merito ai risultati ottenuti da Stellar Blade. Oltre a ritenersi molto soddisfatta dei risultati ottenuti, la compagnia sembra essere anche intenzionata a sfruttare ancora affondo l’IP. Shift Up infatti ha intenzione di far arrivare il titolo anche su PC, offrendo così la possibilità di giocarlo anche a chi non possiede una console Sony. Inoltre la compagnia sembra essere interessata anche alla produzione di un sequel, seguendo così l’esempio di tante altre grandi produzioni tripla A.

Porting e sequel però al momento non sono le uniche preoccupazioni di Shift Up. La compagnia infatti sembra essere interessata anche ad ampliare l’attuale esperienza di Stellar Blade aggiungendo nuovi elementi di gameplay tramite DLC (anche se non si sa ancora se saranno gratuiti oppure a pagamento).

