Stellar Blade: ecco la posizione di tutti gli accampamenti

Necessari per salvare e potenziarsi, in questa guida vi spiegheremo la posizione di tutti i 91 accampamenti in Stellar Blade

I numerosissimi accampamenti disseminati nel mondo di Stellar Blade, in esclusiva per PS5, sono essenziali e consentono di salvaguardare i propri progressi e di modificare il loadout della protagonista. Tuttavia, è molto semplice perdersi nelle complesse mappe del gioco e mancarne alcuni. In questa guida vi accorreremo in aiuto e vi consentiremo di ottenere con facilità l’ambito trofeo di platino.

Prima di cominciare vi ricordiamo che i campi base presso Eidos 9 possono essere ottenuti solamente portando al massimo il proprio rapporto con Lily. Per farlo bisognerà trovare la maggior parte dei data log e consegnarli alla ragazza. Inoltre, vi rimandiamo alle nostre precedenti guide sul titolo, la prima dedicata alle 49 lattine e l’altra ai vari outfit di Eve.

Eidos 7, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: a sinistra prima di saltare oltre la strada collassata all’inizio del livello.

Campo 2: immediatamente davanti al giocatore dopo aver salito la scala fino alla prima sezione dove bisogna nuotare.

Campo 3: nel corridoio del piccolo parcheggio sotto le scale dove combatti il primo boss.

Campo 4: sul tetto del parcheggio dove combatti il primo boss.

Campo 5: sotto la statua dalla parte opposta dell’uscita del parcheggio.

Eidos 7, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 6: subito dopo il salto dalla zipline nella stazione abbandonata e allagata.

Campo 7: subito all’esterno dell’edificio con la monorotaia nella parte abbandonata di Eidos 7.

Campo 8: a destra del campo 7, subito dopo il cancello che necessita di un codice per essere aperto.

Campo 9: nell’area in cui discendi dopo aver inserito il codice della torre dell’orologio per raggiungere la scala dietro il cancello chiuso.

Campo 10: a destra dopo aver salito la scala che porta sull’autostrada in frantumi.

Eidos 7, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 11: esattamente al centro del cantiere.

Campo 12: nella stanza a sinistra subito dopo essere entrati nel settore sotterraneo tramite il completamento del puzzle della gru.

Campo 13: nel settore sotterraneo a destra del pulsante rosso che serve ad allagare l’area sottostante.

Campo 14: subito prima della boss fight con Gigas dopo essere usciti dal settore sotterraneo.

Xion | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Presso Xion ci sono solo due campi e sono piuttosto difficili da mancare.

Campo 1: subito dietro il Tetrapod, prima di Lily ed Adam.

Campo 2: nel corridoio in cui arrivi dopo aver preso lo shuttle per incontrare Orcal.

Wasteland, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: nell’immediata sinistra dopo essere entrati nella Wasteland. richiede l’attivazione della torre solare.

Campo 2: al centro della zona come mostrato sulla mappa.

Campo 3: su una collina a sinistra dell’ingresso della torre solare.

Campo 4: nel canyon a sud del relitto e a sudest della torre solare.

Wasteland, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 5: nel Gran Canyon a nordovest dell’ingresso che porta ad Altess Levoire.

Campo 6: presso l’ingresso delle Scrap Plains nella parte est della mappa.

Campo 7: subito all’esterno del Digger’s Scrap Yard.

Campo 8: si trova nella strada ad est del campo 6 presso la fermata del bus in rovina.

Wasteland, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 9: vicino allo sfasciacarrozze, nei pressi del percorso che porta ad Altess Levoire.

Campo 10: oltre il Junkyard, nei pressi della strada che porta alla centrale. Si trova vicino all’ascensore che conduce sul percorso per Altess Levoire.

Campo 11: immediatamente davanti all’arena della bossfight che precede l’ingresso ad Altess Levoire.

Campo 12: localizzato nei pressi di un importante elemento di trama, disponibile durante una delle missioni finali del gioco.

Altess Levoire | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: attraverso la porta dopo la strada con i Naytiba esplosivi.

Campo 2: nel corridoio dopo il minigioco del platforming che richiede di saltare sulle piattaforme con i simboli giusti.

Campo 3: sul fondo dell’ascensore nel complesso di ricerca top secret dopo il minigioco dei laser.

Campo 4: davanti all’ascensore che trovi dopo aver abbattuto l’orda di Naytiba mentre sei circondato dai laser.

Campo 5: alla fine del lungo corridoio nei pressi del Naytiba attaccato alle ventole. Subito prima della scala che porta al boss dell’area.

Matrix 11, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: dietro il Tetrapod all’ingresso di Matrix 11.

Campo 2: sotto la scala gialla che trovi dopo aver sconfitto il primo Skull Berserker Naytiba.

Campo 3: subito prima del ponte collassato con le rotaie.

Campo 4: alla fine della prima sessione sul ponte collassato in esterna, dopo che Eve rischia di rimanere intrappolata nel vagone in caduta.

Matrix 11, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 5: nella sala d’aspetto con le freccette, dopo aver sconfitto il Naytiba che blocca l’accesso.

Campo 6: dietro la porta che si apre risolvendo il puzzle del codice del treno.

Campo 7: sotto la scalinata accessibile dopo aver allagato la stanza.

Campo 8: sopra la scala nel nascondiglio segreto.

Matrix 11, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 9: dopo aver preso il grande ascensore e aver liquidato l’imboscata dei Naytiba.

Campo 10: in cima alla stanza dove sconfiggi il Juggernaut.

Campo 11: sopra le scale dopo aver immesso il codice per abbandonare l’area allagata.

Campo 12: non può essere mancato in quanto attivato durante una cinematica.

Grande Deserto, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: appena arrivi nella mappa a sinistra, sotto il cartello “Hotel Highway”.

Campo 2: nei pressi della torre solare dopo essere saliti sul passaggio sopraelevato.

Campo 3: nell’oasi a sinistra del lago dove si pesca.

Campo 4: a sinistra del cartello che recita: “Licensed Car Service”, vicino all’ipertubo distrutto.

Campo 5: su un percorso nel deserto che passa in mezzo ad alcuni edifici in rovina.

Grande Deserto, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 6: accanto al cancello che porta all’area dell’ipertubo.

Campo 7: vicino al lago dell’oasi, dinanzi al cancello nei pressi del tunnel fatto di cartelli stradali e detriti.

Campo 8: a sud di una lunga strada piena di mine nascoste.

Campo 9: attraverso un muro che si può far scoppiare mediante un barile, vicino all’insegna che recita “Caliente”.

Campo 10: vicino al percorso che porta al tunnel crollato, accessibile durante la missione secondaria ” Fallen Angel”.

Grande Deserto, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 11: mentre ti rechi a Xion troverai l’accampamento sulla destra.

Campo 12: davanti al palazzo in rovina al cui interno si trova il cassone arancione che si può spostare.

Campo 13: davanti alla porta che usi per raggiungere la superficie durante la side quest “King of the Tunnel”.

Campo 14: a sinistra dell’ipertubo che utilizzi durante la quest ” King of the Tunnel”.

Campo 15: vicino a due tumuli di roccia ad est della nave in rovina.

Grande Deserto, quarta parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 16: a sud della mappa al secondo piano di un edificio crollato. Si raggiunge spostando il cassone arancione situato al piano sottostante.

Campo 17: al centro delle rovine sepolte, dopo essere saliti sull’edificio dove si combatte l’Abaddon, troverete una scala antincendio che conduce in basso. Scendete e saltate sul palazzo dirimpetto.

Campo 18: dietro all’ascensore per Abyss Levoire.

Campo 19: a sud della grande nave cargo.

Abyss Levoire, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: dopo la prima porta della zona e l’imboscata del Naytiba.

Campo 2: dopo aver disattivato le eliche e le trappole mortali vai alla fine della stanza e guarda a destra.

Campo 3: oltre la porta situata alla fine della grande area con le piattaforme fluttuanti.

Campo 4: sblocca il cancello nella sala dopo il campo 3 e sali la scalinata.

Abyss Levoire, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 5: subito l’orda di Naytiba nel corridoio stretto dal lato opposto dell’ascensore.

Campo 6: in una stanza molto piccola che si trova dopo la sezione di platforming con i laser.

Campo 7: subito prima del boss alla fine dell’area.

Eidos 9 | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: all’inizio del secondo settore.

Campo 2: sotto la scala dalla parte opposta del cancello chiuso con il bozzolo, l’orda di Naytiba e gli scuolabus.

Campo 3: dalla parte opposta del tetto con il bozzolo e i Naytiba salendo una scala.

Campo 4: surfando sul lato sinistro delle rotaie rosse, all’inizio dell’area facoltativa della città sommersa.

Campo 5: subito prima della bossfight sulla cima della città sommersa.

Campo 6: alla fine di Eidos 9, sull’isola dove si trova l’atelier segreto di Lily.

Spire 4, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: sopra la scala nella zona sinistra della diga.

Campo 2: sopra le scale subito dopo la sezione di wallrunning all’interno della diga mentre collassa il pavimento.

Campo 3: sopra le scale nella grande stanza, dopo il primo combattimento con Belial.

Campo 4: dopo la sezione dove devi saltare sui container per evitare i laser e subito prima del nastro trasportatore.

Spire 4, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 5: alla fine del nastro trasportatore con le scatole e i laser.

Campo 6: sotto la corda gialle nella sezione in esterno prima della stazione spaziale Orca.

Campo 7: nella lobby della stazione spaziale Orca.

Campo 8: prima della seconda boss fight con Belial, nell’area dove devi ripristinare l’energia.

Spire 4, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 9: nella stanza circolare semovente dopo la bossfight.

Campo 10: nella stazione spaziale Orca dopo i pilastri con la vernice gialla.

Campo 11: a sinistra dopo aver parlato con Arisa.

Campo 12: non può essere saltato poiché si attiva dopo una cutscene.

Campo 13: prima della bossfight con il Democrawler.

Accampamenti finali | Stellar Blade: posizione di tutti gli accampamenti

Campo 1: prima della bossfight nella Wasteland mentre cerchi Adam.

Campo 2: nella zona dei nidi alla fine del gioco.

Così si conclude la nostra guida ai 91 accampamenti. Vi raccomandiamo, se desiderate mantenervi informati sulle ultime news videoludiche, di rimanere sulle pagine di tuttotek.it, mentre per i vostri acquisti vi rimandiamo al sito di Instant Gaming.