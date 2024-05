The Sandman stagione 2: gli attori di Destino, Delirio e Prodigo

Arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla stagione 2 di The Sandman sugli attori di Destino, Delirio e Prodigo. Questi nomi sono molto interessanti, tra cui uno proveniente dall’universo videoludico di Call Of Duty!

Dopo il grande successo che ha riscontrato la prima stagione di The Sandman, basata sulla serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, arrivano finalmente degli aggiornamenti per tutti i fan della serie e sono molto succose! Netflix ha infatti annunciato i nomi degli attori della stagione 2 di The Sandman che interpreteranno i ruoli di Destino, Delirio e Prodigo. A interpretare Delirio sarà la giovane Esme Creed-Miles, Adrian Lester sarà invece Destino. Ma ora arriva il nome più succoso e interessante: a interpretare Prodigo sarà Barry Sloane, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il capitano John Price nella serie videoludica di Call of Duty! I tre attori si uniscono al Morfeo di Tom Sturridge, Kirby, Mason Alexander Park e Donna Preston, tutti nei loro rispettivi ruoli della prima stagione.

Nuovi attori nella stagione 2 di The Sandman

Le voci sull’attrice che avrebbe interpretato il ruolo di Delirio giravano già mesi fa, inoltre si vociferava anche che nella seconda stagione appariranno Thor e Loki, insieme a Odino. Queste figure erano già apparse nella serie a fumetti, con Thor un uomo molto rozzo, Loki scaltro più che mai e Odino come nemico di Morfeo. Sulla trama della seconda stagione di The Sandman non sappiamo ancora nulla. Sappiamo però che la seconda stagione sarà composta da 12 episodi e molto probabilmente sarà divisa in due volumi. La data d’uscita dovrebbe essere fissata quasi sicuramente nel 2025. Netflix ha anche pubblicato online i titoli dei primi sei episodi, in ordine sparso: The Song of Orpheus, More Devils Than Vast Hell Can Hold, Brief Lives, Family Blood, The Ruler of Hell e Season of Mists.

Il produttore esecutivo e sviluppatore sarà sempre Neil Gaiman, insieme allo showrunner Allan Heinberg e David S. Goyer. The Sandman è prodotto dalla Warner Bros. Television e Jamie Childs dirige tutti gli episodi. Vi è piaciuta la prima stagione? Siete curiosi di vedere la seconda? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

