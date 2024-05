Fallout 76: vediamo la lista trofei completa con tutti i DLC!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Fallout 76 e di tutti i relativi DLC: sarà un lungo viaggio, seguiteci

Il grandioso successo della serie TV dedicata a Fallout, che abbiamo anche recensito per voi (cliccate qui!), ha riportato in auge anche due fortunatissimi videogiochi del franchise di Bethesda Softworks, Fallout 4 e Fallout 76. E se, qualche giorno fa, abbiamo rivisto insieme la lista trofei completa di Fallout 4, in questa istanza vogliamo passare al suo sequel spirituale. Vediamola insieme quella di Fallout 76, compresi tutti i DLC!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Fallout 76 consta di 73 statuette totali, di cui 53 di bronzo, 18 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Fallout 76. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Fallout 76 trofei

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

La Giornata della Rigenerazione! : Abbandona il Vault 76

: Abbandona il Vault 76 Primo contatto : Completa “Primo contatto”

: Completa “Primo contatto” Ultimo addio : Completa “Ultimo addio”

: Completa “Ultimo addio” Seconda portata : Completa “Seconda portata”

: Completa “Seconda portata” Reclutamento : Completa “Reclutamento”

: Completa “Reclutamento” Compimento imminente : Completa “Compimento imminente”

: Completa “Compimento imminente” Devasta-bunker : Completa “Devasta-bunker”

: Completa “Devasta-bunker” Uno di noi : Completa “Uno di noi”

: Completa “Uno di noi” Un campeggiatore felice! : Costruisci un C.A.M.P.

: Costruisci un C.A.M.P. Un mondo da ricostruire : Costruisci 20 oggetti del C.A.M.P.

: Costruisci 20 oggetti del C.A.M.P. Problemi personali : Completa “Problemi personali”

: Completa “Problemi personali” Regina della caccia : Completa “Regina della caccia”

: Completa “Regina della caccia” Spacca il Mostro : Completa l’evento “Spacca il Mostro”

: Completa l’evento “Spacca il Mostro” Una bella ripulita : Ottieni una vittoria nell’evento “Una bella ripulita”

: Ottieni una vittoria nell’evento “Una bella ripulita” Mai da soli! : Unisciti a 20 squadre

: Unisciti a 20 squadre Seconda pelle : Crea 5 pezzi di armatura

: Crea 5 pezzi di armatura Artefice del proprio destino: Crea un’arma

La seconda parte dei trofei di bronzo | Fallout 76 trofei

Terminiamo le statuette di bronzo con le seconda metà:

Habitué delle sale d’attesa : Leggi 20 riviste

: Leggi 20 riviste Talentuoso : Porta un talento al grado massimo

: Porta un talento al grado massimo Coraggio da vendere : Completa 5 sfide

: Completa 5 sfide Un vero temerario : Completa 20 sfide

: Completa 20 sfide Medico da campo : Rianima 20 giocatori

: Rianima 20 giocatori Tasche piene : Accumula 10.000 tappi

: Accumula 10.000 tappi Futuro retrò : Divertiti con un gioco su olonastro

: Divertiti con un gioco su olonastro Sterminatore di giganti : Uccidi 5 creature giganti

: Uccidi 5 creature giganti Cacciatore di taglie : Uccidi un giocatore ricercato

: Uccidi un giocatore ricercato Uccidere o morire : Uccidi un altro giocatore

: Uccidi un altro giocatore Santo cielo! : Uccidi 20 giocatori

: Uccidi 20 giocatori Disinfestazione : Uccidi 300 creature

: Uccidi 300 creature Materialista : Recupera 200 unità di materiali

: Recupera 200 unità di materiali Mangiarullini : Scatta 20 foto

: Scatta 20 foto Ma che carino! : Raccogli una statuetta

: Raccogli una statuetta Sei della Virginia Occidentale se… : Raggiungi il livello 10

: Raggiungi il livello 10 Pioniere appalachiano: Raggiungi il livello 25

I trofei d’argento | Fallout 76 trofei

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Nel fuoco : Completa “Nel fuoco”

: Completa “Nel fuoco” Cuore del nemico : Completa “Cuore del nemico”

: Completa “Cuore del nemico” La chiave del passato : Completa “La chiave del passato”

: Completa “La chiave del passato” Ufficiale sul ponte : Completa “Ufficiale sul ponte”

: Completa “Ufficiale sul ponte” Imprenditoria appalachiana : Costruisci 100 oggetti del C.A.M.P.

: Costruisci 100 oggetti del C.A.M.P. Signora del Mistero : Completa “Signora del Mistero”

: Completa “Signora del Mistero” Terra ardente : Ottieni una vittoria nell’evento “Terra ardente”

: Ottieni una vittoria nell’evento “Terra ardente” Fallout per sempre : Raggiungi il livello 100

: Raggiungi il livello 100 Ground Zero : Fatti trovare sul luogo di un’esplosione nucleare

: Fatti trovare sul luogo di un’esplosione nucleare A me! A me! : Scassina 50 serrature

: Scassina 50 serrature Spaccacodici : Hackera 50 terminali

: Hackera 50 terminali Rifinitore seriale : Modifica 50 armi

: Modifica 50 armi Scout pioniere : Scopri 100 luoghi

: Scopri 100 luoghi Tanta roba : Raccogli 10 statuette

: Raccogli 10 statuette Un vero eroe americano: Raggiungi il livello 50

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Fallout 76 trofei

Vediamo qui di seguito l’unica statuetta d’oro della lista:

Io sono diventato Morte: Completa “Io sono diventato Morte”

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Fallout 76!

Trofeo di platino: Colleziona tutti gli altri 50 trofei per ottenere questo trofeo

I trofei dei DLC di Fallout 76!

Wastelander DLC Trophies

My Wayward son : Completa “L’elusivo Crane” [BRONZO]

: Completa “L’elusivo Crane” Incontri : Trova il soprintendente [BRONZO]

: Trova il soprintendente Stella stellina… : Completa la storia di Sofia [BRONZO]

: Completa la storia di Sofia Dietro il sipario : Completa la storia di Beckett [BRONZO]

: Completa la storia di Beckett Fondamenta solide : Alleati a Foundation [BRONZO]

: Alleati a Foundation Amici miei : Alleati a Crater [BRONZO]

: Alleati a Crater La febbre dell’oro : Ottieni 300 lingotti d’oro [BRONZO]

: Ottieni 300 lingotti d’oro Cerca l’oro : Completa “Tesoro sepolto” [ARGENTO]

: Completa “Tesoro sepolto” Un futuro dorato : Completa “Tutto quel che luccica” [ARGENTO]

: Completa “Tutto quel che luccica” La nuova Fort Knox: Ottieni 1500 lingotti d’oro [ARGENTO]

Steel Reign DLC Trophies

Confratelli d’Acciaio : Completa “Il Catalizzatore” [BRONZO]

: Completa “Il Catalizzatore” Perfettino : Ottieni ricompense di livello Anziano da un’operazione giornaliera [BRONZO]

: Ottieni ricompense di livello Anziano da un’operazione giornaliera Mastro artigiano: Crea una modifica leggendaria a 1 stella, 2 stelle e 3 stelle [BRONZO]

The Pitt DLC Trophies

Benvenuti nel Pitt : Guida e completa “Per l’unione” e “Dalle ceneri al fuoco”. [BRONZO]

: Guida e completa “Per l’unione” e “Dalle ceneri al fuoco”. In cerca di un rifugio : Completa 10 favori per la gente del Rifugio al Whitespring. [BRONZO]

: Completa 10 favori per la gente del Rifugio al Whitespring. Troglocidio: Uccidi 100 trog con l’ascia automatica. [BRONZO]

Atlantic City DLC Trophhies

Parco giochi d’America : Guida e completa “Evasione fiscale” e “Il Gioco fenomenale”. [BRONZO]

: Guida e completa “Evasione fiscale” e “Il Gioco fenomenale”. Squarcia e lacera : Uccidi 10 diavoli inferiori con un’arma da mischia. [BRONZO]

: Uccidi 10 diavoli inferiori con un’arma da mischia. Il banco vince sempre : Costruisci 5 giochi del casinò nel tuo C.A.M.P. [BRONZO]

: Costruisci 5 giochi del casinò nel tuo C.A.M.P. Servizio alla comunità : Guida e completa “La condizione umana”. [BRONZO]

: Guida e completa “La condizione umana”. Patto col diavolo : Completa “I peccati del padre”. [BRONZO]

: Completa “I peccati del padre”. Diserbante: Uccidi 100 ipertrofici con il fuoco. [BRONZO]

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Fallout 76! Fateci sapere se avete approfittato del successo della serie per recuperare anche il titolo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!