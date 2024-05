Stellar Blade: ecco la posizione di tutte le lattine collezionabili

Stellar Blade è un titolo ricchissimo di collezionabili ed in questa guida vi spiegheremo la posizione di tutte le lattine presenti nel gioco

Il nuovo action coreano pubblicato in esclusiva per PS5 ha ottenuto grande successo presso la critica ed il pubblico per la sua progressione ricca di chicche e di segreti. Dopo avervi spiegato come sbloccare tutti i costumi di Eve, oggi vi indicheremo la posizione delle 49 lattine presenti nel gioco di Shift Up. Prima di cominciare vi rimandiamo ad alcuni articoli che potrebbero aiutarvi a godere al meglio del gioco.

Eidos 7 | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

1) Potential Blast: si trova ad Eidos 7 sulla sommità di uno dei palazzi del cantiere nelle vicinanze della plancia di controllo della gru.

2) Elixir Carrot: si può ottenere ad Eidos 7 dopo aver prosciugato la zona sommersa, avanzando nella campagna. Bisognerà, quindi, sconfiggere un robot per ottenere il codice necessario ad aprire la cassa nel negozio di liquori.

3) Cryo Original: Dopo aver preso la seconda lattina andate dalla parte opposta del settore. Troverete un distributore automatico vicino ad un negozio di liquori.

Xion, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

1) Pixie: si trova a Xion a nord della piazza principale vicino al terminale della Lost Ark.

2) The Machinetta Caramel Macchiato: si trova a Xion nei pressi della scalinata che conduce al Grande Deserto.

3) The Machinetta Americana: nella strada dal lato opposto della sesta lattina nei pressi della donna che riposa.

4) Dionysus C: nella strada a nord del negozio di Roxanne.

Xion, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

5) Bayern Weissbier Dunken: nel distributore automatico tra i negozi di Roxanne e Lyle.

6) Behemoth Red: in un distributore subito prima del bar dove incontri Enya e Su.

7) Mountain Sparkle Mount Blanc: nel cortile dove trovi il negozio “Sisters Junk”.

8) GrainT Oolong: mentre attraversi il ponte verso la nave Tetrapod cerca la corda sotto il dirupo. Scendi e salta il burrone per trovare la cassa nella quale giace questa lattina, l’unica di Xion al di fuori di un distributore automatico.

Wasteland, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

1) Potential Tempest: si trova vicino alla torre solare e si può ottenere attivando i quattro terminali nei dintorni.

2) Cryo Cafe: scendi tramite la corda nei pressi della torre solare fino alla base del canyon e risali la pendenza vicina. Si trova sul retro del relitto.

3) Behemoth Green: nei pressi del campo base ad ovest del Grand Canyon vedrai due lastre sul terreno. Fai rotolare le sfere su di esse per sbloccare la cassa.

4) Mountain Sparkle Halla: dopo aver attraversato il campo troverai delle sporgenze colorate di giallo e dei rami a cui appendersi. Sfruttali per giungere ad un altro altopiano dove troverai questa lattina.

5) Cryo Zero: nel burrone a forma di croce c’è una cesta. Dopo averla aperta comparirà un obbiettivo sospeso; continua a sparargli mentre si sposta.

Wasteland, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

6) Nectar Orange: vicino all’insegna al neon nel campo centrale del Grand Canyon. Bisogna riposizionare il container giallo fino a poter raggiungere le sbarre sospese.

7) GrainT Barley: si trova vicino all’entrata di Altess Levoire. Dall’ingresso vai ad est e sblocca i cancelli quindi sali attraverso il percorso a zigzag. Dalla cima usa i rami per lanciarti fino ad una zona piena di meccanismi. Otterrai la lattina dopo aver completato il puzzle distribuendo il peso secondo i valori segnalati di 23 e 3.

8) Machinetta Cafe Latte: entra nella grande struttura a sud est e posiziona i carrelli sulle piastre a pressione per sbloccarla.

9) GrainT Corn: nel distributore sul fondo del dirupo al centro della mappa.

10) Pixie Zero: sulla sommità del precipizio nei pressi del Junkyard trova il robot imprigionato sotto il ponte crollato e liberalo sparando ai pilastri.

Wasteland, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

11) Cryo the Clear: A nordest del Junkyard vi è un palazzo con una voragine. La lattina si trova in una stanza ben illuminata raggiungibile scendendo mediante le corde.

12) Bayer Hefe Weissbier: in un distributore nel passaggio stretto vicino ad un waypoint.

13) Elixir Green: a sinistra dell’impalcatura di metallo vicina al waypoint, facendo un doppio salto dalla rampa.

14) Corsair Lager: vai a nord ed attiva il terminale che fa scendere il ponte. Dovrai attraversarlo entro 20 secondi evitando il fuoco delle torrette.

15) Haven Green Tea: dopo aver sbloccato il doppio salto vai a nord della torre solare fino a quando raggiungi un dirupo. Salta fino a raggiungere il rami posti al di sotto di esso e sfruttali per raggiungere la sommità di una sporgenza vicina.

Matrix 11 | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

1) Cryo Cafe Vanilla: procedi e sconfiggi il miniboss fino ad arrivare alla plancia che permette di ruotare la gru. Troverai un robot nei pressi; la lattina si trova sotto di esso.

2) Newfoundland Dry: dietro a dei container dopo aver sconfitto il Juggernaut.

3) Corsair Ale: Dopo aver raggiunto il cimitero dei treni tuffati e raggiungi la lattina oltre la grata, immergendoti sott’acqua.

Grande Deserto, prima parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

1) Nectar Grape: calcia il distributore nei pressi dell’oasi.

2) Haven Earl Grey: attraversa l’ipertubo distrutto fino alla parte più ad est.

3) Liquid Fire: Sali sul tetto dell’edificio abbandonato ed interagisci con la cassa. Compariranno dei droni volanti; abbattine almeno cinque per ottenere il collezionabile.

4) Cryo the Malt: si trova nelle rovine sepolte. Bisogna attivare il primo terminale sulla cima di un edificio distrutto e correre verso gli altri due entro 45 secondi. Al termine del minigioco la lattina diverrà disponibile in una zona precedentemente seclusa.

5) Potential Frost: Scala l’edificio con l’insegna al neon presso le rovine sepolte e riposiziona il container. Giungi sul palazzo distante tramite doppio salto e scatto in aria quindi evita i laser mortali.

Grande Deserto, seconda parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

6) Johnson’s Highball Ginger: Scendi la scala nei pressi del campo situato dopo il miniboss per raggiungere un secondo campo base dove si trova il collezionabile.

7) Haven Milk Tea: ad est nelle rovine sepolte perlustrate a fondo l’area e sparate ai barili per sbloccare tutti i carrelli. Quindi posizionateli secondo il rapporto 4-6-7 per sbloccare la lattina.

8) Behemoth Black: vicino a dove avete ottenuto la settima lattina vi è un parcheggio, Posizionate i container nelle zone con i numeri 12, 2 e 13.

9) Mountain Sparkle Everest: a sudest raggiungete un cortile con un container giallo. Spingetelo nell’ingresso bloccato dai laser per fermarne i fasci letali ed otterrete il collezionabile.

10) Liquid Nuclear: nella parte sud delle rovine sepolte vi è un edificio distrutto. Spostate il container fino a raggiungere gli appigli dal lato opposto.

Grande Deserto, terza parte | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

11) Starwell: vicino al campo ad ovest vi è un lurker sotto la sabbia ed un oggetto sepolto che brilla. Piazzate una mina nei pressi del collezionabile ed aspettate che la creatura la inneschi facendo giungere la lattina sulla superfice, quindi sconfiggete i vari nemici.

12) Johnson’s Highball Lemon: vicino all’autostrada vi è un tunnel. Sconfiggete i due lurker nelle vicinanze e scalate il muro per aprire la cassa.

13) Newfoundland Dry Zero: sparate alla cassetta a cui è avvinghiato il lurker minore e sconfiggete il nemico per ottenere la lattina.

14) Nectar Cranberry: raggiungete il muraglione della fortezza e sfruttate i droni sospesi per raggiungere la sommità del bastione.

15) Milky Pop Zero: arrivate presso la formazione rocciosa nella vicinanze delle mura e sparate ai droni per svelare dei meccanismi a corda.

16) Cryo Cafe Mocha: a nordovest vicino al campo delle rocce gemelle ed all’enorme relitto attivate il minigioco. Compariranno tre obbiettivi sospesi da colpire in ordine; per noi centro quindi destra ed infine sinistra.

Spire 4 | Stellar Blade: posizione di tutte le lattine

1) Milky Pop: dopo il primo scontro con Belial raggiungete il campo base. Invece di procedere andate al lato opposto della zona calpestabile e troverete questa lattina in un angolo.

2) Liquid Lightning: dopo l’area con il nastro trasportatore e i laser verdi raggiungete il campo base. Troverete il collezionabile dietro a dei grossi container.

3) Nectar Apple: nel centro spaziale Raphael, presso l’angolo sul retro a destra dietro le panchine.

4) Moonwell: presso il muro esterno della torre svolgete la sezione di scalata con i droni sospesi. Quindi sconfiggete il nemico che comparirà e raggiungete il corridoio sul cui fondo si trova l’ultimo distributore automatico.

