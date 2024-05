Sanremo: il nuovo conduttore? Carlo Conti

Sembra una cosa quasi impossibile a cui credere, ma intanto è successo davvero: il nuovo conduttore di Sanremo sarà Carlo Conti, che sostituirà Amadeus dopo tanti anni di conduzione dell’evento della musica italiana

Arrivederci Amadeus, benvenuto Carlo Conti! Arriva in maniera ufficiale l’annuncio che ci rivela finalmente che Amadeus non condurrà più Sanremo e che al posto suo ci sarà Carlo Conti. La notizia è arrivata direttamente dalla Rai in persona, che ha annunciato sui social quello che è alla fine il ritorno di Carlo Conti alla guida dell’evento dedicato alla musica italiana. Un momento molto particolare quello in cui ci troviamo oggi, con tante scene iconiche che si sono trasformati in veri e propri meme grazie alla magia del web. Dopo l’ultima edizione, con dei vincitori inaspettati, ci si chiede in effetti cosa succederà ora che Carlo Conti torna a condurre il festival dopo così tanti anni di assenza.

Carlo Conti condurrà Sanremo per due anni di fila

Non solo però Carlo Conti tornerà a condurre Sanremo dopo una lunga assenza vissuta a distanza dalla Rai (l’ultima volta che l’ha condotto è stato nel 2017 al fianco di Maria De Filippi), ma bensì lo farà per due anni di fila. Il conduttore televisivo ha preso l’impegno infatti non solo per il 2025, ma anche per il 2026. La conferma è ufficiale e il noto personaggio televisivo è curioso ed entusiasta di affrontare quella che per lui sarà una nuova sfida. In effetti è così, le tendenze sono cambiate, la musica è cambiata, quindi sarà curioso vedere come Conti si approccerà ai nuovi giovani cantanti che vogliono sfondare nel mondo della musica. Non è chiaro se lo affiancheranno i suoi amici d’epoca Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, probabilmente non ci saranno neanche, ma Conti vuole condurre il festival con serietà e leggerezza allo stesso tempo.

Che ne pensate? Curiosi di rivedere Carlo Conti alle prese con il festival di Sanremo? Ditecelo qua sotto nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della tv italiana e molto altro!

