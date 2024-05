Realme GT 6T: ritorno con potenza e ricarica fulminea

Realme ha ufficialmente rilanciato la serie GT sui mercati internazionali, debuttando in India con il GT 6T dotato di ricarica super veloce

Il cuore del GT 6T è il processore Snapdragon 7+ Gen 3, abbinato a ben 12GB di RAM e fino a 512GB di storage, a seconda della configurazione scelta. Questo hardware di fascia media è garanzia di prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività quotidiana, dal multitasking al gaming leggero.

Realme GT 6T: display immersivo e batteria che dura (e si ricarica in un lampo)

Realme GT 6T non scende a compromessi nemmeno sul fronte del display. Troviamo infatti un pannello LTPO AMOLED da ben 6.78 pollici con tecnologia a 10 bit per una riproduzione dei colori incredibilmente fedele. La luminosità di picco è impressionante, arrivando fino a 6.000 nit, perfetta per una visione nitida anche in giornate soleggiate. Risoluzione e refresh rate non sono da meno, con 2.780 x 1.264 pixel e 120Hz per immagini sempre fluide e dettagliate.

Anche il comparto fotografico è ben bilanciato. La fotocamera principale posteriore monta un sensore Sony LYT-600 da 50MP con apertura f/1.9, in grado di scattare foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Ad affiancarlo troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8MP, perfetto per catturare paesaggi mozzafiato o scatti di gruppo. Frontalmente, per gli amanti dei selfie, c’è una fotocamera da ben 32MP.

Ma la vera novità del GT 6T è la ricarica super veloce. La batteria da 5.500mAh supporta infatti la tecnologia Realme SuperVOOC da ben 120W. Questo significa che potrai passare da 0 al 50% di carica in soli 30 minuti, grazie al caricatore incluso in confezione! Niente più attese infinite per tornare a usare il tuo smartphone.

Realme GT 6T: software aggiornato, design elegante e tanta connettività

Realme GT 6T arriva sul mercato con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria, Realme UI 5.0, basata su Android 14. L’azienda promette inoltre ben 4 anni di aggiornamenti software e 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo, garantendoti sempre la migliore esperienza d’uso e le ultime patch di sicurezza.

Lato connettività, il GT 6T supporta Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6, per connessioni sempre stabili e veloci. Entrambe le schede SIM supportano inoltre il 5G standby, così potrai sfruttare la rete del futuro non appena disponibile nella tua zona. Realme GT 6T è un dispositivo sorprendentemente leggero, con soli 191 grammi di peso e uno spessore di soli 8.65 mm. È disponibile in due eleganti colorazioni: Fluid Silver e Razor Green.

Prezzi e disponibilità

Il Realme GT 6T viene proposto a un prezzo interessante, che parte da INR30,999 (circa €340) per la versione base da 8GB di RAM e 128GB di storage. Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo a restare connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!