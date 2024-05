Scelto lo sceneggiatore per il reboot degli X-Men?

I Marvel Studios hanno finalmente schierato uno sceneggiatore per il tanto atteso reboot degli X-Men dell’MCU

Sono passati quasi cinque anni ormai, dall’acquisto di Fox da parte della Disney. Quindi, ora, è la casa di Topolino che detiene i diritti cinematografici degli X-Men. Da quel momento nell’MCU ci sono stati piccoli accenni agli eroi mutanti, ma niente di più. Ora, invece, sembra proprio che il film reboot degli X-Men abbia finalmente uno sceneggiatore affiliato al progetto. La Marvel ha ricevuto proposte già da un certo numero di sceneggiatori, ma pare che Michael Lesslie sia ora in trattative per il film sugli X-Men. Conosciamo già il modo di lavorare di Lesslie grazie a film come The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes, il film Assassins Creed e la miniserie TV The Little Drummer Girl.

Base sulla quale lo sceneggiatore degli X-Men dovrà lavorare

Ovviamente si tratta soltanto di un primo passo avanti per il prossimo film sui mutanti della Marvel. Perciò per rivedere sul grande schermo gli X-Men potrebbe volerci ancora qualche anno. Il film originale degli X-Men ha debuttato nelle sale nel 2000 e ha contribuito a spianare la strada all’MCU prima che il franchise cinematografico si esaurisse nel 2019 con la delusione al botteghino di Dark Phoenix. Con uno sceneggiatore pronto, il prossimo passo da fare è quello di affiancarvi un regista che si occupi di sviluppare il film insieme a Lesslie. Ad ogni modo, la prima stagione di X-Men ’97 si è appena conclusa ed è servita a ricordare che i mutanti Marvel hanno ancora una fanbase di appassionati. Pare che il finale di stagione abbia avuto 3,5 milioni di spettatori nei primi cinque giorni e gli spettatori complessivi della serie sono cresciuti da quando è stata presentata in anteprima a marzo. Inoltre, l’originale X-Men: The Animated Series ha visto un’impennata di spettatori anche su Disney+.

E voi cosa ne pensate si Lesslie come sceneggiatore per gli X-Men? fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

