Bologna-Juventus: dove vedere la partita?

La penutima giornata di campionato si chiude con il consueto Monday night. Scopriamo dove vedere Bologna-Juventus

Un aspetto ormai concreto, i diritti tv sono parte integrante del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può evidenziare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se questo sembra rappresentare un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte apparte un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diverse informazioni sulle partite in programma. Ecco allora che l’articolo vuole spiegare dove vedere Bologna-Juventus e chi scenderà in campo dal primo minuto.

La giornata 37 si chiuderà con uno scontro di alto livello, dato che ci si gioca il podio.

Dove vedere Bologna-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In terza posizione con 67 punti, il Bologna ha vissuto un sogno ad occhi aperti, realizzando una vera e propria impresa. Un leggerissimo rallentamento, con due vittorie e tre pareggi, che non ha però intaccato il percorso degli emiliani, pronti a giocarsi la Champions. Al quarto posto la Juventus con lo stesso punteggio, sebbene con cinque pareggi di fila. Scopriamo allora dove poter vedere Bologna-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha scalato le gerarchie prendendosi un posto all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN sa garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Basteranno poche operazioni, per poi cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, il quadro delle offerte si dimostra diverso. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come ad esempio NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, serviranno pochi passaggi prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la conversazione sulle piattaforme, rispondiamo al quesito principale: Bologna-Juventus sarà trasmessa anche su Sky. Le due squadre scenderanno in campo oggi, Lunedì 20 Maggio, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Si ricorda di avere con sé una VPN, utile per proteggersi dai pericoli di internet.

Bologna-Juventus, probabili formazioni

Gli emiliani hanno coronato un sogno chiamato Champions, i bianconeri non possono perdere il podio.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Odgaard.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

Una delle due si prenderà il successo? Esprimete la vostra idea e continuate a seguire tuttotek.it per non lasciarvi sfuggire nessuna novità sul mondo social e web.